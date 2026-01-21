Россия показала новый баражующий боеприпас для высокоточных ударов: чем он опасен

Его полный вес составляет примерно 14,5 килограмма.

Россия представила баражующий боеприпас КУБ-2-2Е на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби. Система демонстрирует стремление Москвы вывести на рынок высокоточные ударные беспилотники среднего класса, поскольку баражующие боеприпасы меняют современные приоритеты закупок.

Как сообщает издание Army Recognition, технически КУБ-2-2Е описывается как управляемый баражующий боеприпас среднего класса с полным весом примерно 14,5 килограмма. Он несет 4,6-килограммовую термобарическую боевую часть, тип полезной нагрузки, который обычно ассоциируется с повышенной эффективностью против личного состава на открытой местности, в пределах полевых укреплений или внутри небронированной и легкобронированной техники.

Отмечается, что системе приписывают рабочую дальность более 40 километров и максимальную продолжительность полета более 25 минут, что обеспечивает операторам достаточно времени для достижения целевой зоны и проведения ограниченного баражирования перед боевым заходом. Запуск выполняется с помощью катапульты, что позволяет использовать его без подготовленной инфраструктуры и поддерживает рассредоточенные операции.

В издании объяснили, что опубликованные данные о характеристиках KUB-2-2E указывают на скорость полета от 120 до 150 км/ч, с максимальной высотой полета более 2000 метров. Варианты наведения включают удары по заранее запрограммированным координатам GNSS, а также режимы, независимые от GPS, основанные на электрооптическом и автоматическом оптоэлектронном наведении.

Эта комбинация предназначена для поддержки как заранее запланированных миссий, так и ударов по целям, чувствительным ко времени, или движущимся целям, сохраняя при этом эффективность в условиях, когда спутниковая навигация может быть ухудшена. Управление системой поручено боевому расчету из трех человек, что отражает структурированный подход к планированию миссий, управлению запуском и наблюдению за целями или их оценке.

КУБ-2-2Е занимает промежуточное положение между малыми баражующими боеприпасами малой дальности и более крупными ударными БПЛА, запускаемыми с транспортных средств. Стратегическое значение презентации KUB-2-2E на UMEX 2026 заключается в экспортно-ориентированном характере мероприятия.

"Презентация KUB-2-2E на выставке UMEX 2026 подчеркивает продолжение развития баражующих боеприпасов среднего класса как стандартных элементов современных арсеналов. Благодаря термобарической полезной нагрузке весом 4,6 килограмма, заявленной дальности полета более 40 километров, нескольким режимам наведения, включая опции, независимые от GPS, и концепции запуска, подходящей для рассредоточенных операций, система отражает более широкие тенденции, формирующие возможности беспилотных высокоточных ударов. Ее появление в Абу-Даби подчеркивает, что такое оружие сейчас является центральным в дискуссиях о будущей тактической и оперативной эффективности в рамках глобального оборонного ландшафта", - пишет издание.

В то же время в Defense Express добавили, что, судя по описанным возможностям, "Куб-2-2Е" вероятно имеет сразу 3 варианта наведения: по заранее известным координатам по стационарной цели, ручное управление оператором через камеру и "автономное оптико-электронное наведение", что явно указывает на наличие наведения на цель или искусственного интеллекта.

