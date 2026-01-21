'Карманная' ракета: аналитики оценили, сможет ли Frankenburg Mk 1 сбивать реактивные дроны

В вопросе противодействия реактивным целям эта зенитная ракета может столкнуться с рядом дополнительных сложностей.

Зенитная ракета Frankenburg Mk 1, которая достигает длины всего 65 см, как заявляет разработчик, может перехватывать не только винтовые дроны типа "Шахед", но и реактивные дроны, движущиеся со скоростью 450-600 км/ч.

Как сообщает Defense Express, учитывая поиск решения против реактивных российских дронов "Герань-3" и "Герань-4", а также "Герань-5", которые объективно являются крылатыми ракетами, это очень важная заявка. Эстонская компания Frankenburg Technologies позиционирует свое решение как дешевое и массовое средство уничтожения подобных целей.

Но, как отмечают аналитики, в вопросе противодействия реактивным целям эта зенитная ракета может столкнуться с рядом дополнительных сложностей.

Видео дня

"Во-первых, дальность полета Mk 1 составляет всего 2 км. И в случае пуска по высокоскоростной цели не на встречных курсах эффективная дальность уничтожения целей будет еще меньше, потому что у ракеты может не хватить энергии догнать цель. Второй момент - максимальная высота поражения цели. Этот параметр никогда не озвучивался, но вряд ли стоит ожидать, что он будет превышать 1-1,5 км, учитывая озвученную максимальную дальность полета ракеты", - пишет издание.

В то же время отмечается, что известная высота полета "Герань-5", которая была озвучена ГУР МОУ, составляет до 6 км с подтвержденной фиксацией полета на высоте до 3 км. А "шахедоподобные" реактивные "Герань-3" и "Герань-4" могут лететь на высоте до 2-3 км.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что Frankenburg Mk 1 больше подходит для непосредственной защиты объекта, когда условные реактивные дроны будут перехватываться во время непосредственной атаки на цель и на встречных курсах. И в целом этот недостаток является вполне понятной платой за миниатюрные размеры ракеты, которую сравнивают с багетом.

В то же время его вполне возможно попытаться обойти благодаря превращению зенитной ракеты в средство воздушного боя. Потому что поднятие Frankenburg Mk 1 в воздух кратно увеличит дальность ее полета, ведь она будет запускаться с высоты.

Франция представила пассивную защиту против FPV-дронов - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно французы представили попытку создания современной защиты от дронов для бронетехники, которая предназначена для интеграции на бронемашины VBCI. На их фото эксперты увидели элементы, которые очень похожи на российские "одуванчики" или "ежики".

Однако пока неизвестно, решили ли во Франции скопировать российское решение или же придумали его еще раньше россиян, потому что в целом утверждается, что их подразделения работают над представленными на демонстрации решениями уже два года.

Вас также могут заинтересовать новости: