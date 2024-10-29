Штаты стремятся найти способ более доступного противостояния такому крупному противнику, как Китай.

Военно-воздушные силы США готовы увеличить роль бомбардировщика-невидимки B-21 в новой стратегии господства в воздухе и уже пересматривают свои планы относительно передового истребителя шестого поколения. Об этом сообщил обозреватель Defense News Стивен Лоузи со ссылкой на слова начальника штаба ВВС генерала Дэвида Алвина, который заявил, что "мы не снимали это с обсуждения".

Автор отмечает, что ВВС США в течение многих лет работают над концепцией под названием Next Generation Air Dominance (NGAD). Это семейство систем, которые будут включать истребитель шестого поколения, который заменит F-22 Raptor и автономные дроны. Изначально ожидалось заключить соответствующий контракт в 2024 году. Но этим летом проект был приостановлен из-за высокой цены:

"После этого ВВС начали обновлять свою конструкцию NGAD и будущую концепцию превосходства в воздухе, чтобы найти способ более доступного противостояния такому крупному противнику, как Китай".

Эксперт также указывает, что ВВС не собираются вносить никаких изменений в свои планы приобрести по меньшей мере 100 единиц B-21 бомбардировщика-невидимки. Алвин, в частности, надеется, что ВВС лучше поймут, на что способна эта машина, и получат больше уверенности в его силах.

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"Обычного роста цен мы не наблюдали, и есть основания полагать, что этого может не произойти", - сказал глава ВВС США.

Бомбардировщик-невидимка B-21 - что известно

В сентябре ВВС США представили новейший ядерный бомбардировщик B-21 Raider. Он должен постепенно заменить самолеты B-1 Lancer и B-2 Spirit.

Машина имеет беспрецедентные возможности благодаря своей повышенной малозаметности и способности доставлять комбинацию обычных и ядерных боеприпасов.

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