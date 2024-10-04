Программа американских Военно-морских сил F/A-XX получила "второе дыхание".

ВМС США продолжают работу над созданием истребителя шестого поколения, тогда как американские Воздушные силы временно приостановили свою программу Next Generation Air Dominance (NGAD).

Об этом сообщает Interesting Engineering. "Мы ожидаем, что платформа шестого поколения будет иметь усовершенствованные датчики, повышенные боевые возможности, повышенную дальность действия и сможет интегрироваться с пилотируемыми и беспилотными возможностями вместе", - заявила начальник военно-морских операций Лиза Франкетти.

По ее словам, сразу несколько американских компаний будут соревноваться за право построить новый самолет:

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"У нас есть три компании, которые предоставили предложения по этому поводу".

В Interesting Engineering сообщили, что речь идет о хорошо известных Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

F/A-XX должен заменить многоцелевые истребители F/A-18 Super Hornet, а также самолет радиоэлектронной борьбы E/A-18 Growler. Он будет значительно более мощным, чем палубный истребитель F-35C пятого поколения. Принять на вооружение новый самолет хотят в 2030-х годах.

Истребитель шестого поколения - что известно

Ранее эксперты предполагали, что первыми истребитель шестого поколения получит не флот, а Воздушные силы США, поскольку флотская программа столкнулась с финансовыми трудностями.

Впрочем, как оказалось, Воздушные силы США не устраивает заоблачная цена перспективного самолета. Это, а также некоторые другие факторы, привело к тому, что Воздушные силы решили пересмотреть концепцию Next Generation Air Dominance.

Возможно, вместо "тяжелого" истребителя, который хотели ранее, ВС США выберут легкий боевой самолет. Приблизительное видение того, каким он может быть, недавно было продемонстрировано.

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