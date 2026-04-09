КНДР испытывает бомбу, предназначенную для ударов по энергетической инфраструктуре, - Bloomberg

Это оружие вместо взрывчатки использует электромагнитную энергию.

Северная Корея провела ряд испытаний своих новых видов вооружения. В частности, электромагнитной системы оружия и зенитной ракеты. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что электромагнитное оружие использует энергию, а не взрывчатку. Оно предназначено для уничтожения или повреждения целей, в первую очередь электронной инфраструктуры.

Кроме того, КНДР провела испытания зенитно-ракетного комплекса малой дальности. А также продолжились испытания кассетных боеголовок тактической баллистической ракеты. Издание отмечает, что это происходит на фоне глобальной геополитической неопределенности. Поскольку боевые действия на Ближнем Востоке вынуждают США отвлекать свои ресурсы из Азии. В то время как Пхеньян продолжает углублять свои связи с Москвой и развивать существующие связи с Пекином.

"Упоминание о кассетных боеголовках свидетельствует о возобновленном внимании к разработке новых суббоеприпасов, потенциально для устранения недостатков, выявленных Россией при эксплуатации ракеты Hwasong-11a (более известной как КН-23, - УНИАН) против Украины", - отметил Анкит Панда, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

В среду южнокорейские военные обвинили КНДР в запуске нескольких залпов баллистических ракет в воды у восточного побережья. Они произошли через несколько дней после того, как Ким Чен Ын выразил редкую похвалу президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мену. Издание отмечает, что такие позитивные заявления были быстро отвергнуты ракетными испытаниями.

Ранее Bloomberg сообщал, что Северная Корея разрушила несколько населенных пунктов вблизи одного из своих главных объектов для запуска ракет и спутников. Отмечается, что это может свидетельствовать о планах Пхеньяна расширить свою инфраструктуру.

В то же время недавно сестра Ким Чен Ына, которая является пресс-секретарем режима, положительно отозвалась о лидере Южной Кореи Ли Чжэ Мёне. Она отметила, что глава КНДР считает своего южнокорейского коллегу "открытым и толерантным человеком". Это заявление прозвучало на фоне извинений Ли Чжэ Мона за нарушение ими воздушного пространства Северной Кореи.

