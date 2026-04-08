КНДР неожиданно похвалила Южную Корею и снизила напряженность в регионе, – WSJ

Несмотря на это, Северная Корея по-прежнему считает своего южного соседа врагом.

Во время последнего съезда Трудовой партии в Северной Корее риторика Ким Чен Ына была классически агрессивной. Он назвал Южную Корею "неизменным главным врагом" и пригрозил "полным крахом" Сеула в случае провокаций.

Однако впоследствии сестра Ким Чен Ына, которая является пресс-секретарем режима, заявила, что он считает лидера Южной Кореи Ли Чжэ Мона "открытым и толерантным человеком". Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что это произошло на фоне извинений Ли за то, что южнокорейские дроны нарушили воздушное пространство Северной Кореи. Уже через несколько часов после извинений пресс-секретарь КНДР передала благодарность своего брата и похвалила "очень удачное и мудрое поведение". В ответ офис Ли выразил надежду на то, что такие ответы приведут к "мирному сосуществованию на Корейском полуострове".

Издание отмечает, что такие заявления снизили градус напряжения между двумя государствами на фоне регулярных обстрелов приграничной зоны. В то же время страны продолжают находиться в состоянии войны. По мнению журналистов, начинать боевые действия КНДР пока не имеет смысла. Несмотря на то, что США перебросили значительные силы на Ближний Восток, Трамп в своих заявлениях продолжает упоминать лидера КНДР в положительном ключе.

Ким Чен Ын вряд ли кардинально изменит свое негативное отношение к Югу. Однако комплименты в адрес Ли показывают, что гнев Пхеньяна в отношении Сеула не является абсолютным, отмечает издание. Также вполне вероятно, что такими заявлениями КНДР пытается устранить риск эскалации накануне запланированного визита Трампа в Китай, который состоится в ближайшее время, считает Хван Чжихван, профессор международных отношений Сеульского университета.

"Но риторика о деэскалации вряд ли сдвинет дело с мертвой точки в межкорейских отношениях", – добавил он.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Северная Корея разрушила несколько населенных пунктов вблизи одной из своих ключевых военных баз. По мнению Bloomberg, это может свидетельствовать о планах расширять инфраструктуру вокруг площадок для запуска ракет и спутников.

Между тем CNN ранее отмечало, что хотя КНДР и является союзником Ирана, однако Пхеньян пытается всячески дистанцироваться от Тегерана на фоне войны на Ближнем Востоке. В частности, издание ссылается на то, что Северная Корея ни разу еще не отправляла в регион свое вооружение или другую помощь для Ирана.

