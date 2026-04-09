КНДР испытала новую баллистическую ракету с кассетной боеголовкой

Пхеньян заявляет о способности уничтожать инфраструктуру и выводить из строя технику противника.

Северная Корея объявила об испытаниях новых видов вооружения, среди которых – тактическая баллистическая ракета с кассетной боеголовкой и системы радиоэлектронной борьбы, пишет Reuters.

По данным государственных СМИ, ракета типа Хвасонпхо-11 Ка способна поражать цели на площади до 7 гектаров и "сводить их в пепел".

В Северной Корее также заявили о разработке электромагнитного оружия и так называемых "углеродных бомб", которые могут выводить из строя электронику военной техники, нарушать работу энергосетей и атаковать промышленную инфраструктуру.

Видео дня

Такие системы потенциально способны нейтрализовать даже современную технику, в частности истребители F-35A или корабли с системой Aegis.

Демонстрация силы

В Южной Корее подтвердили, что Пхеньян в течение нескольких дней проводил серию ракетных испытаний. Эксперты считают, что это – демонстрация новых возможностей на фоне роста напряженности и сигнал как союзникам, так и противникам.

Северная Корея также делает ставку на дешевое производство вооружения, что позволит быстро наращивать арсенал. Кроме того, в Пхеньяне, вероятно, учитывают опыт современных войн, в частности в Украине и на Ближнем Востоке, где ключевую роль играют дроны, удары по инфраструктуре и средства РЭБ.

Новые разработки могут серьезно осложнить оборону Южной Кореи, ведь сочетание ракет, электромагнитного оружия и атак на энергосистемы создает асимметричную угрозу.

На этом фоне дипломатическая активность растет. Ожидается визит главы МИД Китая в Пхеньян, а также возможные переговоры между Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея, вероятно, разрушила несколько населенных пунктов вблизи одного из своих главных объектов для запуска ракет и спутников, что может свидетельствовать о планах расширения инфраструктуры.

Это усиливает обеспокоенность по поводу безопасности в регионе на фоне общей нестабильности, в частности из-за затянувшейся войны в Иране.

Вас также могут заинтересовать новости: