Пентагон сообщает, что новая МБР DF-27 способна поражать не только наземные цели, но и корабли США.

Китай развернул новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-27, которая может достигать континентальной части США. Об этом говорится в ежегодном отчете Пентагона о китайских войсках, передает Business Insider.

Особенность этой МБР в том, что она способна выполнять различные задачи: от традиционных ядерных ударов до ударов по кораблям и обычных наземных целей.

DF-27 имеет дальность от 5000 до 8000 км, что позволяет ей покрывать Гавайи, Аляску и части материковой части США. Эта ракета делает Китай первой страной, которая развернула оперативную МБР с обычным вооружением и возможностью поражать корабли - функция, которой нет у США или России.

По оценке Пентагона, DF-27 может проникать сквозь американские системы противоракетной обороны и служить "убийцей авианосцев". Ракета была впервые упомянута в отчете Пентагона в 2021 году, а в 2024-2025 годах подтверждено ее развертывание в составе Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая.

Ракетная стратегия Китая предусматривает гибкие варианты ударов: DF-27 может применяться как тяжеловесный гиперзвуковой планирующий аппарат, а также для обычных и противокорабельных атак.

Ракеты Китая - последние новости

Как сообщал УНИАН, ракеты Китая становятся все более смертоносной проблемой для американских военных. Все из-за сложной эволюции боевого цикла (kill chain) этой страны.

В Пентагоне уже много лет уделяют внимание ракетному арсеналу Китая, который продолжает расти. Дальность этих ракет и их запасы ставят под угрозу как США, так и их союзников в регионе в случае возникновения конфликта.

