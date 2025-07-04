Беспокойство в Пентагоне вызывает, в частности, ракета DF-26, часто называемая "Гуамский экспресс".

Ракеты Китая становятся все более смертоносной проблемой для американских военных. Все из-за сложной эволюции боевого цикла (kill chain) этой страны.

Об этом со ссылкой на одного из ведущих американских генералов пишет Business Insider. Отмечается, что в Пентагоне уже много лет уделяют внимание ракетному арсеналу Китая, который продолжает расти. Дальность этих ракет и их запасы ставят под угрозу как США, так и их союзников в регионе в случае возникновения конфликта.

На прошлой неделе во время выступления в Сенатском комитете по ассигнованиям, генерал Б. Ченс Зальцман, который является руководителем космических операций Космических сил, заявил, что Народно-освободительная армия Китая "развернула спутниковую систему космического нацеливания на наземные силы. Эта паутина увеличила дальность и точность вооружений НОАК, что ставит под угрозу американские силы". По его словам, перед Космическими силами США стоит сложная задача разгромить эту паутину, если между странами вспыхнет война.

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В мае он говорил о том, что Китай разработал то, что в Штатах в шутку называют "паутиной смерти". По его словам, "это не что иное, как серия из сотен спутников, которые являются сенсорной сетью, обеспечивающей обновления в реальном времени, нацеленные на качественную информацию о наших силах".

"Ракетные войска Китая вкладывают значительные средства в новое вооружение. В ежегодных отчетах Министерства обороны США о китайской армии отмечается рост запасов и пусковых установок. Одну из китайских баллистических ракет, DF-26, часто называют "Гуамский экспресс" или "Убийца Гуама", поскольку она может достичь американских сил на острове, который находится примерно в 3 000 миль (примерно 4828 км, – УНИАН) от Пекина. Она также может быть использована как противокорабельная, за что получила еще одно прозвище: "убийца авианосцев", как и DF-21D", – рассказывает издание.

Беспокойство в Пентагоне вызывают и другие баллистические ракеты Китая. Как пишет издание, речь идет в том числе о гиперзвуковых ракетах DF-17 и DF-27, баллистических ракетах малой дальности, таких как DF-15. Они дают Пекину возможность относительно легко атаковать Тайвань. Опасения есть и относительно межконтинентальных баллистических ракет Китая – к примеру, таких как DF-5, DF-31 и более новых DF-41.

Авторы отмечают, что этот арсенал не ограничивается только баллистическими ракетами. Угрозу представляют и крылатые ракеты Китая. Еще в прошлом году в докладе Пентагона о китайской армии отмечалось, что Пекин планирует использовать искусственный интеллект и машинное обучение для совершенствования своих датчиков ракет. Такой подход может сделать эти средства более точными.

Ключевой частью этой "паутины убийств", как пишет издание, могут стать разведывательные дроны и спутники.

""Паутина убийств" – это эволюционная концепция традиционного боевого цилка, которая описывается как более взаимосвязанная между системами и доменами и более устойчивая к сбоям. США активно работают над расширением собственной паутины", – добавляют авторы.

Руководство ВВС США на слушаниях в Сенате сообщило, что "признает необходимость разработки взаимосвязанных, многоплатформенных систем систем, которые могут работать внутри и между службами, чтобы создать надежную и избыточную, далеко идущую сеть поражения, способную достичь эффекта в самых сложных условиях". Это требует инвестиций во все части этой "паутины смерти" – начиная от традиционных платформ и средств связи, заканчивая системами искусственного интеллекта и вооружениями, резюмирует BI.

Китайское оружие: другие новости

Несколько дней назад СМИ сообщили, что Китай разработал оружие, способное выводить из строя объекты энергетики. Речь идет о графитовой бомбе, которая якобы может вызвать "полную потерю электроэнергии" в районе, на который направлена атака.

Кроме того, Пекин активно развивает программу по разработке гиперзвуковых баллистических ракет. Это вызывает беспокойство у американских военных экспертов.

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