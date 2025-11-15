Украинские военные получили новый отечественный реактивный огнемет (фото)

Огнемет ВПР-20 впервые представили публике на оборонной выставке IDEF 2021.

3-й армейский корпус вооружился новой версией украинского реактивного огнемета ВПР-20. На кадры со свидетельством этого обратил внимание военно-технический портал Defense Express.

Специалисты напоминают, что ВПР-20 впервые представили публике на оборонной выставке IDEF 2021.

Версия, которую показали сейчас, имеет существенные отличия. "Вариант с видео, как можно увидеть, имеет спусковой крючок, интегрированный в саму трубу, как на советских РПО-А "Шмель"", - говорят специалисты.

Эксперты предполагают, что серийный вариант довели до унификации с уже знакомыми украинским бойцам образцами такого вооружения, чтобы упростить обучение и использование огнемета.

Нельзя исключать, что благодаря встроенному спусковому механизму уменьшается время, необходимое для развертывания системы. Также это убирает потребность в ношении дополнительных вещей.

В Defense Express считают, что по характеристикам ВПР-20 можно сравнить с другим украинским огнеметом - РПВ-16. Последний по данным из открытых источников имеет прицельную дальность до 600 м. Максимальная дальность достигает 1000 м.

Напомним, ранее в этом году стало известно о кодификации и допуске к эксплуатации в подразделениях ВСУ украинского огнеметного ударного комплекса KRAMPUS.

Речь идет о роботе, который имеет видеокамеры и боевой модуль, оснащенный реактивными пехотными огнеметами РПВ-16. Благодаря им робот может уничтожать как живую силу, так и легкобронированную технику россиян.

Отметим, что по мнению западных специалистов, Украина уже переигрывает Россию в войне роботов. Последние могут дать ключевое преимущество в современной войне, ведь способны выполнять широкий спектр задач различной сложности.

