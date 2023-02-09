Летом Rheinmetall представила Panther на выставке в Париже и назвала его самым мощным боевым танком в мире.

Главный концерн ФРН Rheinmetall готов поставить украинской армии Panther - самый современный боевой танк в мире, рассказал в интервью Handelsblatt гендиректор Армин Паппергер.

"Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther", - сказал Паппергер. Украина, по его словам, хочет получить основной боевой танк, а также проявила интерес к новой боевой машине пехоты Lynx.

Летом Rheinmetall представила Panther на выставке в Париже и назвала его самым мощным боевым танком в мире. Украина, уверен Паппергер, станет первым покупателем машины.

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Panther пока имеется только в виде демонстрационной модели. Тем не менее, Паппергер обещает их поставку "через 15-18 месяцев".

Для экспорта требуется одобрение правительства Шольца. Паппергер считает, что Бундестаг это решение даст, так как запасы боевых танков на складах стран Европы в связи с поставками Украине исчерпываются.

Танк KF51 Panther – характеристики

В презентации машины немцы на первое место вынесли полную цифровизацию машины, что в дальнейшем позволит интегрировать в нее искусственный интеллект. Именно это утверждение опережает даже установку совершенно новой 130-мм пушки вместо традиционной 120-мм, а к тому же объединенную с автоматом зарядки, вмещающей 20 боеприпасов.

130-мм пушка по сравнению со 120-мм на 50% более эффективна и имеет гораздо большую дальность стрельбы. Более того, пушка может вести огонь боеприпасами с программированием. Конечно, танк также оснащен панорамным прицелом SEOSS, учитывая все, со всеми возможными каналами.

Среди дополнительного вооружения указан спаренный с пушкой пулемет 12,7-мм, а на башне размещен боевой модуль с 7,62-мм пулеметом, который должен решить вопрос защиты от дронов. В то же время сам KF51 Panther может быть оснащен собственным дроном-камикадзе HERO 120 от UVision.

Танки Leopard для Украины – что известно

В среду правительство Германии одобрило поставку до 178 боевых танков Leopard 1. Эти танки должны поступить из старых запасов в Германии, Дании и Нидерландах.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, к лету танков старого поколения в Украине "будет 20-25, до конца года - около 80, а в течение 2024 года - более 100 единиц".

Вместе с тем Bloomberg отмечает, что Leopard 1 будет служить скорее дополнением и возможным источником запасных частей для нынешних танков Leopard 2, которые намного быстрее и лучше вооружены и, следовательно, по мнению Германии, могут изменить правила игры в войне.

Танки Leopard 1, как и танки Leopard 2, в любом случае придут слишком поздно для военной защиты от весеннего наступления российских военных, считают эксперты. Германия слишком долго колебалась с поставкой боевых танков и, таким образом, мало помогла Украине с точки зрения политической стратегии.

На Западе считают, что следующие шесть месяцев будут критическими в российско-украинской войне и определят, пойдет ли Путин на переговоры.

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