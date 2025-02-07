Проблем с выявлением КАБов никогда не было.

Вполне вероятно, что так называемый "КАБ" над Запорожьем сбили с помощью 23-мм советской спаренной зенитной установки ЗУ-23-2.

По крайней мере, такой вывод сделали специалисты военно-технического портала Defense Express, которые проанализировали соответствующие посты в социальных сетях. "Это исключительно наша инициатива, которая случайным образом стала хорошей идеей, которую доработали. Напоминаю, умелые руки казаков сбивали КАБы с ЗУ-23-2", - пишет Telegram-канал "Соняшник", где рассматривается, в частности, тематика авиации и ПВО.

Речь, конечно, не об "уникальных возможностях" старого советского оружия, а об использовании определенной тактики и мастерстве украинских бойцов. Эксперты отмечают, что проблем с выявлением КАБов никогда не было - с этим справляются даже старые советские радиолокационные станции.

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В то же время, всегда существовали трудности со временем реакции и ценой, которую придется заплатить за перехват КАБ. "Потому что из пушек эффективная дальность стрельбы не велика, а ракетами дорого", - сообщает "Соняшник".

В свою очередь Defense Express отметил, что использование оружия типа ЗУ-23-2 для перехвата авиабомб можно считать "прагматичным решением точечной защиты", ведь эффективность огня установки составляет 2,5 км.

Нельзя исключать, что установку соответствующим образом модернизировали, объединив в единую автоматизированную систему саму "зенитку", а также станцией обнаружения, наведения и управления.

Сбитие российского КАБа

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины подтвердили сбитие российского КАБа над Запорожьем. "По предварительным данным, речь идет об экспериментальном вооружении", - заявил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По словам военного аналитика Анатолия Храпчинского, украинские специалисты действительно нашли способ сбивать российские управляемые авиабомбы. Этому предшествовал длительный период поисков вариантов, ведь применение против бомб традиционных средств противовоздушной обороны признали неэффективным.

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