В процессе разработки средств борьбы с КАБами украинские инженеры столкнулись с рядом проблем, отмечает Храпчинский.

Украинские военные нашли способ сбивать российские управляемые авиабомбы. Этому предшествовал длительный период поисков, ведь применять против КАБов традиционные средства ПВО не является эффективным. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Надо было искать новые решения. Именно этим занимались наши инженеры длительное время, предлагая различные варианты противодействия, вроде средств РЭБ, которые позволяли уменьшать точность этих средств поражения. Неоднократно обнародовалась информация о наличии в Украине разработок лазерного оружия", - сказал он.

В то же время Храпчинский добавил, что ключевая проблема перехвата любой управляемой авиабомбы заключается в необходимости видеть местоположение снаряда в режиме реального времени.

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"Средство уничтожения должно уметь визуально держать цель. Ведь ни радиолокационное наведение, ни тепловое в этом случае не сработает. Поэтому, на мой взгляд, было предложено комплексное решение, которое позволило за счет средств РЭБ, средств поражения и обнаружения создать комплексный подход, который позволил нам отработать по такой цели", - добавил специалист.

По словам эксперта, в данном случае речь идет исключительно об украинской разработке. Он добавил, что решение этой задачи было очень сложным в том числе и из-за того, что оккупанты постоянно мониторят прифронтовую зону.

"Любые средства, вроде малых средств ПВО, очень сложно использовать (недалеко от линии фронта, - УНИАН), ведь враг очень активно работает по этим средствам", - отметил Храпчинский.

Сбитие российского КАБа: что известно

Накануне военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Украина впервые сбила российский КАБ. По его словам, это произошло недалеко от Запорожья. Он также добавил, что для этого применили "экспериментальное вооружение".

В Воздушных силах Украины подтвердили факт сбития российского КАБа. В то же время там добавили, что на самом деле это уже происходит не впервые. Также в ВС отметили, что для борьбы с российскими авиабомбами нужен комплексный подход, который касается не только сбивания самих боеприпасов.

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