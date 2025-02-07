По словам журналиста, российскую бомбу сбили в пригороде Запорожья.

Украинские защитники впервые сбили управляемую авиационную бомбу (КАБ). Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко, ссылаясь на источники в Силах обороны.

По словам журналиста, вражескую бомбу удалось сбить в пригороде Запорожья.

"По предварительным данным, речь идет об экспериментальном вооружении", - отметил Цаплиенко.

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Сейчас официальной информации о сбивании такой цели нет.

Угроза российских КАБов для Украины

Ранее военный эксперт Игорь Романенко объяснил, как Украина решает проблему российских КАБов. По его словам, истребители F-16, которые получила Украина, имеют характеристики, которые не позволяют сбивать носители вражеских КАБов. Поэтому у Украины остается рабочий метод борьбы с российскими КАБами, а именно нанесение ударов по наземным целям, в частности дронами.

Также сообщалось, что в начале января враг сбросил на Херсон три КАБа, в результате чего были разрушены дома, а также многие люди получили ранения. После применения оккупантами такого оружия в городе были значительные разрушения, в частности жилые дома разрушены, взрывной волной выбило ворота, оконные рамы, стекла, обвалились потолки, стены, уничтожено имущество людей.

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