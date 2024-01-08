С установкой ЗУ-23-2 сверху БТР М-113 может вести огонь на поражение по пехоте и сбивать беспилотники.

Украина получила новую машину противовоздушной обороны, установив на старый БТР М-113 автоматические пушки советского образца ЗУ-23-2, пишет Forbes.

"Видимо, было неизбежно, что Украина в конце концов установит на свои бронетранспортеры М-113 автоматические пушки ЗУ-23-2 образца 1960-х годов. Эти две классические системы были практически созданы друг для друга", - отмечается в статье.

Как указывает издание, ЗУ-23-2 советской разработки - это пара 23-миллиметровых пушек с ручным наведением, стреляющих шестидюймовыми снарядами на расстояние до 2 км с постоянной скоростью 400 выстрелов в минуту. Это мощное и универсальное оружие для противовоздушной обороны и наземной поддержки. В то же время М-113 американской разработки - это 14-тонный алюминиевый автомобиль с 275-сильным дизельным двигателем и местом для двух членов экипажа и 11 пассажиров.

Видео дня

"То, чего не хватает М-113 в бронированной защите, он компенсирует пространством, мобильностью и универсальностью. Добавьте броню и башню, и вы сможете превратить М-113 в грубую боевую машину. Добавьте ЗУ-23-2, и вы получите высокомобильную машину противовоздушной обороны и поддержки пехоты", - подчеркивает издание.

Отмечается, что ВСУ устанавливают пушки ЗУ-23-2 на всевозможные транспортные средства еще с начала полномасштабной войны. Поэтому неудивительно, что на этой неделе в социальных сетях появилось видео с украинским М-113 с ЗУ-23-2 на борту.

"Удивительно только то, что их объединение заняло так много времени. Союзники Киева предоставили украинским войскам около тысячи М-113. Помимо своей традиционной роли БТР, они также выполняют медицинские и эвакуационные миссии. С установкой ЗУ-23-2 сверху М-113 может вести огонь на поражение по пехоте и, что, возможно, еще важнее, сбивать беспилотники", - подчеркивает Forbes.

Отмечается, что прикрепив ЗУ-23-2 к М-113, украинцы сделали эти простые, но эффективные пушки еще более мобильными.

"ЗУ-23-2 работают отлично. Существуют кадры, на которых украинские военные, расположенные вдоль вероятных векторов подлета российских беспилотников "Шахед", наполняют воздух пулеметным и пушечным огнем - и сбивают пролетающие мимо них "Шахеды", - говорится в статье.

Борьба с российскими дронами

Как заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, бешеные темпы развития беспилотной авиации на фронте требуют аналогичного масштабирования систем защиты от дронов. Украина планирует наладить масштабное производство средств радиоэлектронной борьбы для противодействия малой авиации врага.

Россия начинает применять на фронте новые дроны FPV, которые способны игнорировать РЭБ и не нуждаются в помощи пилота для того, чтобы поразить цель.

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