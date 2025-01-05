Эксперты сходятся во мнении, что J-36 окажется инновационным истребителем.

Загадочный китайский боевой истребитель шестого поколения (J-36), который впервые был замечен в декабре 2024 года, может выполнять ряд различных задач. Вероятнее всего, он станет командным центром для управления боевыми беспилотниками.

Об этом заявили военные эксперты в комментарии для South China Morning Post.

Отмечается, что впервые кадры с новым китайским истребителем опубликовали в местных соцсетях 26 декабря 2024 года, в 131-ю годовщину со дня рождения основателя КНР Мао Цзэдуна. Самолет называют J-36, но пока это название не подтверждено официально.

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Эксперты сходятся во мнении, что истребитель получит большое количество передовых технологий. Тем не менее боевые качества самолета могут быть не в приоритете, подчеркнули в издании.

Бывший летчик-испытатель ВВС США Джон Уотерс заявил журналистам, что отсутствие хвоста у J-36 больше способствует скрытности, чем маневренности. Он считает, что этот истребитель не предназначен для участия в воздушных боях на близком расстоянии.

Бывший руководитель компании Northrop Grumman, которая занималась разработкой американских боевых самолетов, Билл Свитман, поделился с журналистами, что основной задачей J-36 могут быть атаки средств воздушной обороны противника.

Офицер австралийских ВВС в отставке Питер Лейтон сказал в разговоре с журналистами, что конструкция J-36 больше напоминает российский МиГ-31, который известен своими возможностями дальнего и высокоскоростного перехвата. По его словам, максимальная взлетная масса китайского истребителя может составлять более 45 тонн, что превосходит самолет РФ.

Кроме того, Лейтон не исключает, что J-36 может использоваться для дальнего сопровождения китайских стратегических бомбардировщиков и стратегической противовоздушной обороны в районах, не охваченных наземными системами ПВО. Также он добавил, что истребитель, вероятно, может быть приведен в боевую готовность на земле, что позволит перехватывать удаленные угрозы без необходимости постоянно находиться в воздухе.

"J-36 - это скорее мультипликатор сил, чем боевой самолет фронтовой авиации", - сказал журналистам военно-морской комментатор Лу Гуо-Вэй.

Он добавил, что большие центральная линия и боковые оружейные отсеки истребителя позволяют предположить, что они могут нести большую полезную нагрузку, в том числе ракету "воздух-воздух" PL-17, которая способна поражать цели на расстоянии до 400 км. Тем не менее он считает, что из-за чрезвычайно высокой стоимости самолет, вероятнее всего, будут использовать как узел в более крупной боевой системе.

Лу Гуо-Вэй заявил в разговоре с журналистами, что J-36 может связать фронтовые истребители и боевые дроны с поддержкой тыловых средств. Благодаря этому Китай сможет перейти от традиционного воздушного боя один на один к более интегрированному подходу.

Также эксперт подчеркнул, что усовершенствованные радары и сенсоры J-36 позволят ему обнаруживать стелс-самолеты на больших расстояниях, чем J-20. Благодаря этому будет повышена общая боевая эффективность ВВС Китая.

"J-36 собирает, обрабатывает и распространяет информацию в рамках всего формирования, обеспечивая единое понимание поля боя всеми боевыми элементами", - объяснил он.

Старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Stimson Centre Келли Грико заявила, что J-36 основан на концепции совместной работы человека и беспилотника.

"Это в сочетании с большей автоматизацией и аналитикой искусственного интеллекта может ускорить темпы ведения войны, сократив так называемую цепь поражения", - сказала она.

Истребители шестого поколения - последние новости

Ранее военный эксперт Дэвид Акс рассказал, кто первым получит истребитель шестого поколения. Стало известно, что программа Военно-морских сил США F/A-XX получила второе дыхание.

Кроме того, заместитель начальника штаба Воздушных сил США генерал Джеймс Слайф заявил, что Штаты полностью пересмотрят концепцию "супердорогого" истребителя шестого поколения. Ранее Воздушные силы США представили концепт легкого истребителя нового поколения.

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