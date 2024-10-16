Ранее стало известно, что программа Военно-морских сил США F/A-XX получила второе дыхание.

Американские Военно-морские силы, а не Воздушные силы США, как ранее предполагали, первыми получат истребитель нового поколения. Об этом в The Telegraph заявил военный эксперт Дэвид Акс.

"Воздушные силы США приостановили разработку нового пилотируемого истребителя-невидимки. Военно-морские силы США, наоборот, полным ходом развивают свой новый пилотируемый истребитель-невидимку", - пишет специалист.

Стоит сказать, что это не является какой-то сенсацией, ведь о трудностях в программе Воздушных сил NGAD (Next-Generation Air Dominance) известно довольно давно. Среди причин ее приостановления называли "заоблачную" цену истребителя.

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Ранее эксперты предположили, что один такой самолет может обойтись Соединенным Штатам в $250 млн, что примерно втрое дороже стоимости истребителя пятого поколения F-35.

Позже стало известно, что программа Военно-морских сил США F/A-XX получила второе дыхание. Были даже названы вероятные разработчики самолета - компании Boeing, Northrop Grumman и Lockheed Martin.

Как бы там ни было, точка зрения Дэвида Акса заслуживает внимания, ведь он является очень опытным военным обозревателем.

Интересно, что по мнению эксперта, программы ВМС и Воздушных сил могут фактически объединить: таким образом, флот и Воздушные силы получат единую модель самолета. Такое уже когда-то было в случае с легендарным F-4 Phantom II. Однако пока это лишь предположение.

Дэвид Акс считает, что F/A-XX будет "большим и быстрым, с большой боевой нагрузкой и достаточным количеством внутреннего топлива, чтобы иметь дальность в 500 миль или более". Последнее нужно для преодоления огромных пространств Тихого океана.

Самолет получит два двигателя и сможет работать в единой команде с дронами, которые будут находиться поблизости. В теории F/A-XX может быть беспилотным, однако по словам Дэвида Акса, флот не настолько уверен в БПЛА, как Воздушные силы США.

Последние, напомним, недавно продемонстрировали концепт легкого истребителя нового поколения. Впрочем, будет ли их самолет действительно выглядеть так - достоверно неизвестно.

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