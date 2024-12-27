Ранее сообщалось о начале летных испытаний нового китайского тактического бомбардировщика JH-XX.

В сеть выложили видео, на котором можно увидеть полет загадочного китайского истребителя нового поколения. На это обратил внимание Defense Express.

Как это часто бывает с новой военной техникой КНР, о самолете почти ничего неизвестно. Эксперты считают, что перед нами "чистый" истребитель, который относится к новой генерации китайских боевых самолетов. Некоторые обозреватели называют его J-36.

По неподтвержденным данным, его разработала Shenyang Aircraft Corporation (SAC). Рядом с ним на некоторых кадрах можно видеть J-16 от той же компании. Последний де-факто является одной из многих китайских версий советского Су-27.

В свою очередь J-36 (если самолет действительно имеет такое название) является принципиально новым аппаратом КНР. Отсутствие вертикального стабилизатора говорит о том, что речь, очевидно, идет об очередном стелсе.

Стоит отметить, что J-36 значительно меньше JH-XX (еще одно довольно условное обозначение), о котором УНИАН сообщал ранее.

Тогда речь, скорее всего, шла о китайском истребителе-бомбардировщике или тактическом бомбардировщике, который сначала назвали "истребителем шестого поколения". Он получил сразу три двигателя, что является довольно экзотическим решением для машин такого класса.

Истребители шестого поколения - что известно

Как бы там ни было, Пекин бросил вызов странам Запада, ни одна из которых пока не начала летных испытаний истребителя шестого поколения.

Учитывая существующую информацию, ближе всех на Западе к этому находятся британцы. Во всяком случае, летом они показали демонстратор истребителя нового поколения, который знают как Tempest.

Партнерами Лондона в программе выступают японцы и итальянцы. Также существует конкурирующий франко-германско-испанский проект, получивший название Future Combat Air System.

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