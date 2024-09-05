Ранее Воздушные силы США представили концепт легкого истребителя нового поколения.

Воздушные силы США пересматривают суть требований к новому истребителю-невидимке шестого поколения, который создают в рамках амбициозной программы Next Generation Air Dominance.

"Итак, с точки зрения требований, я бы сказал, что мы возвращаемся и начинаем с самого начала", - цитирует заместителя начальника штаба Воздушных сил Соединенных Штатов Америки генерала Джеймса Слайфа The War Zone.

Речь идет о переосмыслении широкого набора вопросов, которые должны помочь американцам доминировать в воздухе в войнах будущего. В Воздушных силах делают акцент на том, что программа стартовала уже довольно давно - еще в 2014-м. С тех пор многое изменилось: появились новые технологии, трансформировалось представление о том, как должен выглядеть воздушный бой.

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Итак, что можно сказать о Next Generation Air Dominance? Не так уж и много. Известно только то, что сейчас США делают акцент не на самом самолете, а на "системе" (элементом которой и является истребитель).

Next Generation Air Dominance

Ранее сообщалось, что американцев очень беспокоит цена перспективного самолета, ведь один NGAD может обойтись американским налогоплательщикам в 250 млн долларов. Это примерно втрое дороже стоимости малозаметного истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, который, кстати, также никогда не считали "дешевым".

Возможной альтернативой "базовому" истребителю NGAD может стать легкий боевой самолет, концепт которого был представлен недавно. В отличие от более ранних концептов, он имеет только один двигатель, а значит будет стоить меньше, чем большой двухмоторный истребитель.

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