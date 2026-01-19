Индия закупает ударные беспилотники балоруского производства, - СМИ

"Беркут-БМ" - это реактивный беспилотник-камикадзе, предназначенный для поражения целей на поле боя.

Индия приобрела десятки беспилотников одностороннего применения "Беркут-БМ" белорусского производства.

Как сообщает Defence Blog, "Беркут-БМ" - это реактивный беспилотник-камикадзе, разработанный беларуской компанией Indela и предназначенный для поражения целей на поле боя. Система оснащена компактными микротурбореактивными двигателями китайского производства Swiwin, что обеспечивает беспилотнику высокую скорость полета и короткое время столкновения, что уменьшает окно для перехвата.

Отмечается, что технические данные показывают, что "Беркут-БМ" может развивать скорость до 410 километров в час, а рабочая дальность - примерно 150 километров в зависимости от профиля миссии и высоты. Беспилотник оптимизирован для быстрого проникновения в зону полета, пикирования на конечном этапе и высокоточных ударов по неподвижным или движущимся целям.

"Беспилотник несет 10-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть, предназначенную для использования против радиолокационных установок, ракетных батарей, артиллерийских позиций и узлов логистики. Его ударный профиль разработан для миссий, где цели необходимо уничтожить быстро. "Беркут-БМ" запускается с помощью катапульты, что позволяет развертывание из передовых районов без необходимости в взлетно-посадочных полосах или стационарной инфраструктуре. Это позволяет осуществлять мобильные и скрытые операции по запуску, предоставляя полевым командирам гибкость в расположении пусковых установок ближе к линии соприкосновения", - говорится в материале.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Индия успешно испытала "микро-ЗРК" собственного производства, предназначенный для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Новую систему под названием Bhargavastra протестировали 12 и 13 января.

Bhargavastra оснащен передовыми возможностями, включая обнаружение даже небольших беспилотных летательных аппаратов на расстоянии более 6 километров. Он нейтрализует угрозы с помощью управляемых микробоеприпасов, обеспечивая точность и эффективность.

