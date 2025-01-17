Утверждается, что новый зенитный комплекс может уничтожить целый рой дронов.

Индия успешно испытала "микро-ЗРК" собственного производства, предназначенный для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Новую систему под названием Bhargavastra протестировали 12 и 13 января, сообщает издание Bharat Shakti.

Утверждается, что система успешно поразила определенные виртуальные цели на расстоянии более 2,5 километров. "Bhargavastra оснащен передовыми возможностями, включая обнаружение даже небольших беспилотных летательных аппаратов на расстоянии более 6 километров. Он нейтрализует угрозы с помощью управляемых микробоеприпасов, обеспечивая точность и эффективность", - говорится в публикации.

Отмечается, что зенитно-ракетную установку можно разместить на мобильной платформе для быстрого развертывания. В своем заявлении компания-разработчик Economic Explosives Ltd утверждает, что ее ЗРК может уничтожать вражеские БПЛА "по доступной цене". "Систему также можно интегрировать в существующую сеть вооруженных сил для сетецентрической войны", - говорится в заявлении.

Зенитно ракетный комплекс Bhargavastra состоит из командно-контрольного центра, радара, который может обнаруживать средние и крупные БПЛА на расстоянии до 10 километров и малые дроны на расстоянии до 6 километров, и собственно пусковой установки.

В сети также есть инфографика, из которой следует, что один такой ЗРК может иметь боезапас в 64 зенитные мини-ракеты, которые можно запускать с интервалом в 1 секунду.

По словам разработчиков, система особенно эффективна против роев автономных дронов, устойчивых к традиционным методам глушения.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express предполагает, что скорее всего комплекс использует систему дистанционного управления зенитными ракетами ("подсветка" цели), чтобы снизить их цену. Ведь ракеты с головкой самонаведения получаются слишком дорогими и поэтому являются плохим вариантом для борьбы со значительно более дешевыми дронами.

"И хотя по объявленным характеристикам Bhargavastra является очень интересным и, как кажется, концептуально верным, антидроновим комплексом, однако его реальная эффективность против роя дронов зависит всё же от реального количества целей, которой он может одновременно уничтожать", - добавляют аналитики.

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