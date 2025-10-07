Это был первый успешный перехват морской цели ракетой, которая была полностью разработана и изготовлена в Турции.

Турция успешно провела испытания отечественной системы противовоздушной обороны GÖKSUR в боевых условиях. Их провели в Синопе, на побережье Черного моря.

Как сообщает Defence Blog, эти испытания показали "оперативную эффективность и технологическую зрелость" турецкой системы. По данным оборонной компании ASELSAN, это был первый успешный перехват морской цели ракетой, которая была полностью разработана и изготовлена в Турции.

Ракета GÖKSUR IIR, оснащенная современным инфракрасным искателем, поразила цель на расстоянии более 11 километров. Запускали ее с вертикальной пусковой системы (VLS) GÖKSUR 100-N, разработанной компанией ASELSAN.

В течение средней фазы полета во время испытаний ракетой управляли через канал передачи данных GÜDÜ компании. Уже на конечной фазе ракета самостоятельно обнаруживала и отслеживала цель, что впоследствии вылилось в прямое попадание и полное уничтожение определенной цели.

Серия систем противовоздушной обороны GÖKSUR была разработана компанией ASELSAN при поддержке TÜBİTAK SAGE. Она предназначена для обеспечения высокоэффективной точечной обороны наземных платформ и может выполнять следующие задачи: защита от противокорабельных и крылатых ракет, летящих над поверхностью моря; защита беспилотных летательных аппаратов и боевых самолетов.

"Способность системы противодействовать низколетящим высокоскоростным угрозам над водой особенно важна, поскольку ракеты, летящие над поверхностью моря, предназначены для избежания обнаружения радарами и преодоления систем обороны кораблей", – говорится в материале.

В систему GÖKSUR была интегрирована передовая технология поиска, автономного наведения и возможности вертикальной защиты. Эти решения имеют целью "повысить живучесть турецких военно-морских платформ и расширить их многоуровневую архитектуру обороны".

Теперь, когда система доказала свою эффективность в реалистичных боевых условиях, компания-разработчик вместе с партнерами планируют расширить ее применение в надводных силах турецкого флота. Планируется, что там GÖKSUR станет ключевым элементом многоуровневой системы обороны.

Украина создала новую версию крылатой ракеты "Нептун", о которой ранее не объявлялось публично. "Пузатый Нептун" был продемонстрирован представителям НАТО. Новая ракета существенно отличается от обычной противокорабельной Р-360, а также ее модификации, которая получила название "Длинный Нептун".

Тем временем в США представили линейку уникальных беспилотников Nomad. Эти дроны смогут выполнять миссии по разведке, проводить легкие атаки и участвовать в обеспечении логистики в условиях боевых действий.

