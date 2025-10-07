Россия изменила технологии и тактику ударов по Украине, чтобы сделать свои атаки еще разрушительнее.

Россия изменила технологии и тактику ударов по Украине, чтобы вызвать перегрузку украинской системы обороны и сделать свои атаки еще разрушительнее. Об этом пишет аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Он отмечает, что теперь часть иранских дронов Shahed оснащена камерами и передатчиками, которые в реальном времени отправляют координаты украинских систем ПВО в Москву.

"После этого российские военные наносят по ним удары ракетами и баллистическими снарядами, выводя из строя оборону целых регионов", - добавляет Рёпке.

Кроме того, россияне изменили схему атак. Вместо того, чтобы запускать дроны массово, их отправляют небольшими группами каждые полчаса, что позволяет вызывать перегрузку украинской противовоздушной обороны.

Как отметил один из украинских офицеров, "такой тактикой они истощают ПВО и разрушают целые города и поселки у границы с Россией".

Российские атаки по Украине

Ранее издание Financial Times пиcало, что Россия модернизировала ракеты "Искандер-М" и "Кинжал" чтобы избежать украинской противовоздушной обороны. Теперь они выполняют неожиданные маневры, чтобы уклоняться от американских систем Patriot. Как результат - успех сбивания российских ракет упал с 37% в августе до 6% в сентябре.

В украинской разведе заявляли,что Китай предоставляет России спутниковые данные, которые страна-агрессор в дальнейшем использует для нанесения ракетных ударов по Украине.

