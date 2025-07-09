По словам аналитиков, российский военпром продолжает наращивать производство беспилотников.

Россия наращивает промышленные мощности для массового производства одноразовых взрывающихся беспилотников, и новые ночные рекорды бьются еженедельно. Об этом The New York Times.

Отмечается, что большинство из атак отмечены увеличением числа запущенных дронов на десяток или несколько десятков. Атака в среду, 9 июля, установила рекорд по количеству запущенных дронов и ракет за одну ночь с начала войны.

По данным Военно-воздушных сил Украины, в среду Россия запустила 728 взрывающихся дронов и ложных целей. Это на 189 дронов больше, чем во время предыдущего рекордного залпа из 539 дронов, который состоялся в пятницу.

Видео дня

"По мере того, как российская промышленность продолжает наращивать темпы, военные аналитики ожидают, что к осени Россия будет регулярно запускать более 1000 дронов за один залп", - сказано в статье.

Издание пишет, что аналитики интерпретировали некоторые ракетные удары по Западной Украине как попытки перехватить западное оружие при пересечении границы с Польшей или как удары по военным складам или аэродромам.

Отмечается, что недорогие, серийно выпускаемые беспилотники сейчас представляют наибольшую угрозу для Украины. Однако ракеты "Кинжал" являются важным оружием для России в геополитическом плане. Их может сбить только одна система ПВО из арсенала Украины: американские ракеты "Пэтриот".Хотя Киев может закупать европейские аналоги других видов вооружения, поставляемых Вашингтоном, он зависит от администрации Трампа в вопросе поддержания поставок "Пэтриотов".

Удары РФ по Украине

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия сегодня применила рекордное количество дронов для удара по Украине, среди которых чуть более 300 это "шахеды".

Он отметил, что всех средств воздушного нападения было аж 741 - это и ракеты, и дроны, в том числе дроны-имитаторы. По его словам, по Украине была огромная массированная атака с разных направлений.

Вас также могут заинтересовать новости: