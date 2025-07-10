В городе работает ППО.

Российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину дронами. Под вражеским ударом оказался и Киев – работает противовоздушная оборона, в городе пожары.

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Обновлено 03:06: В Подольском районе Киева в результате атаки выбиты окна в жилом доме, сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко. В то же время в Оболонском районе зафиксировано падение, предварительно, обломков дрона.

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Обновлено 02:55: Пострадавших в результате вражеского террора уже двое.

"Еще один пострадавший в Соломенском районе", – информирует Кличко.

Обновлено 02:53: По данным мэра столицы, в результате атаки уже известно об одном пострадавшем. Медики госпитализировали человека в Соломенском районе.

Тем временем по сети распространяются кадры с последствиями вражеской атаки по Киеву.

Обновлено 02:42: Кличко заявил, что в Шевченковском районе Киева, предварительно, произошел пожар еще в одном жилом доме.

"В Голосеевском горит грузовик. В Подольском – падение обломков. Экстренные службы направляются на места", – говорится в его сообщении.

В свою очередь, глава КГВА Ткаченко пишет о том, что в Соломенском районе по другому адресу горит крыша нежилого здания.

Обновлено 02:33: По данным Тимура Ткаченко, в Соломенском районе Киева зафиксировано попадание в нежилое здание. Детали уточняются.

Обновлено 02:32: СМИ сообщают о мощных взрывах в столице.

Обновлено 02:30: В КГВА предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Обновлено 02:28: Бригада медиков выехала также в Соломенский район, заявил Кличко.

Обновлено 02:26: На Оболони работает ПВО. В то же время в Шевченковском районе столицы есть вызовы медиков еще по нескольким адресам, сообщил городской голова.

Обновлено 02:18: По данным Кличко, еще по одному адресу в Шевченковском районе горят гаражи.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате вражеской атаки был зафиксирован вызов медиков в Шевченковском районе.

"Предварительно, попадание обломков в жилой дом. А также – в Дарницкий район. Там пылает заправка и гаражи", – писал он.

Впоследствии мэр проинформировал, что в Шевченковском районе столицы произошел пожар на верхнем этаже жилого дома.

"В Дарницком – еще один вызов. Тоже, предварительно, пожар в многоквартирном доме. Экстренные службы направляются на места", – добавил он позже.

В свою очередь глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко информировал, что в Шевченковском районе столицы части дрона упали вблизи АЗС, а по другому адресу – на крышу жилого дома.

"По другому адресу в Шевченковском районе падение БпЛА на крышу жилого дома. Информация о пострадавших уточняется", – писал он.

Атаки РФ по Украине

9 июля российские оккупанты массированно ударили по Украине дронами и ракетами. Враг применил для атаки по Украине рекордное количество средств поражения – 741 единицу. Как сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в это число вошли и ракеты, и дроны, и дроны-имитаторы.

Под основным ударом той ночью был Луцк. Мэр города Игорь Полищук в эфире телемарафона говорил, что, россияне атаковали город в том числе десятками дронов типа "Шахед", четырьмя ракетами "Кинжал".

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