Мерц объяснил, как на вооружении Германии может появиться ядерное оружие

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность разработки его страной собственного ядерного оружия, предположив вместо этого, что они могут развернуть у себя ядерное оружие Франции и Великобритании. Об этом сообщает Вloomberg.

"Я не хочу, чтобы Германия рассматривала возможность разработки собственного ядерного оружия", – сказал Мерц в политическом подкасте "Machtwechsel".

Он указал на действующие договоры, в которых Германия обязалась воздерживаться от ядерного вооружения, такие как Договор "Два плюс четыре" о воссоединении Германии 1990 года и Договор о нераспространении ядерного оружия 1970 года.

Вместо этого, по словам Мерца, он может представить себе разрешение немецким ВВС нести французские или британские ядерные бомбы в соответствии с соглашением, которое еще не заключено.

Действующий план распределения ядерной нагрузки НАТО предусматривает размещение немецких истребителей на авиабазе Бюхель в регионе Айфель для развертывания американского ядерного оружия.

"Теоретически, это также можно было бы применить к британскому и французскому ядерному оружию", – сказал Мерц.

Но, добавил он, что нынешняя программа Франции по ядерным ракетам базируется на море, что вызывает некоторые технические и практические вопросы, если Германия захочет развернуть у себя атомное оружие.

В издании напомнили, что Франция в настоящее время является единственным европейским государством, которое имеет полностью собственный ядерный арсенал. Программа ядерных ракет Trident Великобритании обеспечивается и поддерживается США.

Ядерное оружие в Европе: последние новости

Как сообщал УНИАН, Эстония заявила, что при необходимости может разместить на своей территории ядерное оружие союзников.

Министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна, комментируя тему ядерного сдерживания агрессии, отметил, что, по его мнению, Европе не следует отвергать такую идею.

По его словам, у Эстонии нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на ее территории.

