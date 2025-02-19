Это скоростная цель, но ее могут сбивать в Украине.

Реактивный дрон-камикадзе "Герань-3" это не новая разработка россиян, потому что еще в прошлом году фиксировались первые удары ею по территории Украины. Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

"Это по сути уменьшенный Shahed - у него вдвое меньше боевая часть, но он может развивать скорость до 550-600 км/ч. Но и более скоростные цели уничтожались, в частности, нашими зенитными системами, "Гепардами" и даже наши мобильные огневые группы сбивали крылатые ракеты. Это просто более быстрая цель", - отметил он.

По его словам, у нас может быть больший расход ракетного вооружения для уничтожения "Герани-3", но наши Воздушные силы пытаются адаптироваться к различным вызовам, чтобы сбивать такие цели более дешевыми способами, в частности, зенитными средствами. Он подчеркнул, что:

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"Это еще один вызов для нас, но это оружие не станет для россиян каким-то волшебным вундерваффе (то есть удивительным оружием большой силы - УНИАН), которое серьезно перевесит чашу весов в их пользу".

Россия налаживает производство реактивных "Шахедов" - что известно

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация налаживает производство реактивных "Шахедов", которые будут лететь на 2 500 км.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, что речь идет об аналоге реактивного Shahed-238 - Герань-3 с малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, что обеспечивает скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2 500 км.

Также установлено, что изготовленные на заводе в городе Елабуга БПЛА "Гербера", которые ранее выполняли имитационную функцию, враг начал снаряжать боевыми частями ОФБЧ-2,5 производства предприятия "Базальт" и инженерными боеприпасами КЗ-6. Для приведения боевой части в действие используется взрыватель, подключенный к полетному контроллеру через твердотельное реле RUICHI SSR-10DD.

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