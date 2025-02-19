Мобильные группы будут менее эффективными против "Шахедов", которые передвигаются на такой скорости.

Накануне в ГУР сообщили о налаживании производства Россией реактивных "Шахедов". Это означает, что огневым группам станет труднее сбивать их с земли. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Надо будет каким-то образом пересматривать эту стратегию сбивания. И очевидно, в большей степени использовать ракетные системы. А это уже вопрос экономики. Тратить на "Шахед" ракеты - это с точки зрения соотношения цена-качество, больше бьет по цене. Это будет вызов, чтобы их и обнаруживать и сбивать. Это будет удар в первую очередь по эффективности мобильных огневых групп", - сказал Попович.

Обозреватель добавил, что пикап и пулемет, которыми вооружены мобильные огневые группы, менее эффективны против целей, которые движутся на такой скорости.

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"Зенитные системы да, они еще могут быть эффективными. Но опять же будет вопрос в своевременности обнаружения и в том, сможем ли мы успеть его сбить", - добавил Попович.

Новые российские "Шахеды": что известно

По данным ГУР, Россия налаживает производство нового типа БПЛА "Герань-3" - аналога иранского "Шахеда". Отмечается, что он будет оснащен турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13. Это позволит БПЛА преодолевать расстояние в 2500 километров и лететь на скорости 550-600 км/ч.

В то же время в ГУР отметили, что с начала 2025 года замечен ряд существенных изменений в строении Shahed-136 ("Герань-2", "Гарпия"). В частности, боевой вес новых БПЛА увеличился до 90 килограммов.

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