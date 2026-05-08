Снова в море: к флоту США вернулся атомный авианосец класса 'Нимиц'

"Дуайт Эйзенхауэр" досрочно завершил 15-месячный ремонт после изнурительного боевого развертывания на Ближнем Востоке и вернулся в состав ВМС США.

Авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) официально вернулся в строй после 15-месячного ремонта и модернизации, завершенных раньше запланированного срока, пишет 19FortyFive.

В ВМС США заявили, что корабль полностью готов к боевым задачам. Это уже второй американский суперавианосец, который досрочно вернули во флот после завершения технического обслуживания.

"Дуайт Эйзенхауэр" прибыл на ремонт после одного из самых длительных боевых развертываний в своей истории. С октября 2023 года по июль 2024 года корабль действовал на Ближнем Востоке, в частности участвовал в операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.

За это время авианосная группа перехватывала ракеты и дроны, а также наносила удары по позициям повстанцев. Во время девятимесячного развертывания палубная авиация выполнила более 13,8 тысячи боевых вылетов.

Ремонт длился 15 месяцев

После возвращения корабль направили на военно-морскую верфь в Норфолке для проведения планового ремонта и модернизации.

На авианосце обновили системы запуска и приема самолетов, а также провели масштабные ремонтные работы из-за значительного износа корпуса и оборудования после боевых операций.

В ремонте ежедневно участвовали более 4 тысяч работников. Несмотря на небольшой пожар во время работ в апреле 2026 года, который привел к легким травмам трех моряков, график завершения ремонта не изменился.

США усиливают присутствие на море

Возвращение "Эйзенхауэра" стало важным событием для американского флота на фоне высокой нагрузки на авианосные силы.

США продолжают поддерживать значительное военно-морское присутствие на Ближнем Востоке из-за риска новой эскалации с Ираном, а также наращивают силы в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.

