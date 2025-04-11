Министр хочет, чтобы следующее заседание контактной группы состоялось в Украине.

Следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" может состояться в Украине с привлечением представителей Сил обороны и ОПК. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, пишет Укринформ.

Рассказывая о результатах заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось 11 апреля в Брюсселе, Умеров сообщил, что будет предлагать следующую встречу провести в Украине, "чтобы коллеги по каждой из коалиций могли приехать в Украину, пообщаться не только с нами, но и с представителями Сил безопасности и обороны, и привлечь наш ОПК".

Он добавил, что "это будет такой новый формат", и пообещал о конкретных шагах доложить позже.

Видео дня

Умеров рассказал, что во встрече "Рамштайн" приняли участие министры из стран Европы, Азии, а также Соединенные Штаты. По его словам, фокус внимания был сосредоточен на поставках средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, на поставках ракет, артиллерии, боеприпасов, бронированной техники, а также на продолжении финансирования.

"Очень благодарен партнерам за поддержку. Сегодня мы получили 21 миллиард евро, и это очень мощные пакеты и существенная поддержка", - сказал министр.

Заседание контактной группы "Рамштайн": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 11 апреля участники "Рамштайна" обязались предоставить более 21 млрд евро военной помощи для Украины. Как подчеркнул министр обороны Великобритании Джон Гили, это является рекордным увеличением военного финансирования для Украины, и также происходит увеличение поддержки борьбы Украины на поле боя.

Кроме того, на "Рамштайн" создали "коалицию РЭБ" для усиления Украины. Лидерскую роль в ней будет играть Германия. Как пояснил министр обороны Германии Борис Писториус, речь идет о поддержке потребностей Украины в функционировании ее каналов коммуникации, в сборе разведывательной информации и подавлении вражеской связи, а также в противодействии вражеским дронам и навигации.

Вас также могут заинтересовать новости: