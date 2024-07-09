Она способна выпускать вдвое больше ракет, чем американская система.

Европа разрабатывает свою реактивную систему залпового огня, которая напоминает американскую HIMARS.

Как пишет Business Insider, РСЗО EuroPULS - является результатом сотрудничества франко-немецкой оборонной фирмы KNDS и израильской Elbit Systems. Она создана на базе универсальной системе запуска Elbit, которую используют Армия обороны Израиля и несколько европейских стран.

Сравнение EuroPULS с HIMARS

EuroPULS установлена на восьмиколесном шасси грузовика, тогда как HIMARS использует шестиколесный автомобиль. Длина европейской системы 10,3 метра, а вес - 38 тонн. При этом она способна разгоняться до 88 км/ч.

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Такие характеристики делают EuroPULS значительно тяжелее HIMARS, которая имеет боевой вес 18 тонн. Однако это же позволяет ей нести больше ракет. Европейская РСЗО имеет две капсулы, которые могут выпустить 12 ракет за 60 секунд, в зависимости от боеприпаса. В то же время HIMARS имеет одну капсулу, которая может запускать шесть ракет GMLRS или одну ракету большой дальности ATACMS.

Сейчас стоимость EuroPULS не разглашается, тогда как пусковая установка HIMARS стоит почти 5 миллионов долларов за штуку. Ракета GMLRS для него стоит более 100 000 долларов каждая.

Европейские армии имеют на вооружении различные реактивные системы залпового огня - французскую LRU и немецкую MARS 2, которые базируются на американской гусеничной мобильной ракетной установке M270 и ее ракетах управляемой системы залпового огня.

EuroPULS может стрелять "сочетанием традиционных европейских ракет и ракет PULS". Выбор капсул включает 18 122-мм ракет Accular с дальностью 35 км, 10 160-мм ракет Accular с дальностью 40 км, четыре EXTRA ракеты увеличенной дальности, которые могут достигать 150 км, и два оружия Predator Hawk с дальностью действия до 300 км. При этом на один автомобиль можно установить разные контейнеры.

В KNDS утверждают, что их система "адаптирована к будущим ракетам". По словам Elbit, EuroPULS "станет основой для модульно масштабируемой и гибкой артиллерийской системы, которую можно интегрировать для ведения огня с любой мобильной платформы с высокой точностью и безопасностью. Открытая концепция EuroPULS не исключает ни одного поставщика соответствующих ракет из сотрудничества, что позволяет пользователям EuroPULS нанять их".

Из этого следует, что европейская РСЗО может запускать американские GMLRS, которые использует HIMARS. Хотя производитель американской системы Lockheed Martin считает, что это не вариант.

"Наше семейство боеприпасов РСЗО не может быть интегрировано в систему PULS. Если бы Германия выбрала PULS, она не могла бы получить доступ к нашим ракетам", - отмечает компания.

Может ли EuroPULS конкурировать с HIMARS?

Как известно, американская система получила известность благодаря использованию во время войны в Украине. Ракеты HIMARS уничтожили российские склады боеприпасов и пункты управления, нарушив материально-техническое обеспечение и заставили оккупационные войска растянуть логистику. Несмотря на это, оружие с GPS-наведением недавно потеряло свои преимущества, поскольку массовое глушение сигналов Россией ухудшило точность систем наведения.

Со своей стороны KNDS может использовать экономические стимулы для привлечения европейских клиентов. Lockheed Martin производит свои управляемые ракеты на заводах в США, тогда как KNDS планирует использовать европейскую производственную базу.

Хотя HIMARS используется или заказывается более чем десятком стран, но PULS имеет определенный успех в Европе. Ее приобрели Нидерланды и Дания, а Германия планирует приобрести пять ракет-носителей MARS 2. Американская РСЗО может стать жертвой собственной популярности, поскольку возникает вопрос, сможет ли Lockheed Martin удовлетворить растущий спрос.

"Спрос на такой военный потенциал рискует превысить предложение, учитывая ограничения относительно того, как быстро можно наращивать промышленные производственные мощности, и учитывая необходимость также обеспечить системы для Украины. Существуют также вопросы промышленной политики и безопасности поставок, когда многие страны надеются обеспечить доступ к производственным линиям и боеприпасам во время кризиса или войны, а многие страны надеются получить выгодные внутренние или экспортные контракты. В совокупности такие тенденции побуждают некоторых военных рассматривать возможные альтернативы американской системе HIMARS, хотя, конечно, она остается главным игроком в этой конкуренции за контракты", - пояснил Джеймс Блэк, помощник директора по вопросам обороны аналитического центра RAND Europe.

Использование HIMARS в Украине

Западные боеприпасы для HIMARS и других гаубиц стали менее эффективными и точными из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Одним из вариантов решения проблемы является уничтожение или длительное выведение из строя систем РЭБ агрессора.

Недавно оборонные компании Lockheed Martin и Rheinmetall разработали и представили новую мобильную артиллерийскую ракетную систему GMARS, которая была создана для значительного усиления огневой мощи НАТО.

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