Российские РЭБы повлияли на точность западных боеприпасов.

Западные боеприпасы для HIMARS и других гаубиц стали менее эффективными и точными из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Одним из вариантов решения проблемы является уничтожение или длительное выведение из строя систем РЭБ агрессора, сообщает NV со ссылкой на военных экспертов.

Так, военный эксперт и исследователь истории авиации Михаил Жирохов отметил, если вражеская цель прикрыта средствами РЭБ, то меньшую эффективность на фронте имеют не только HIMARS, но и высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur.

Еще одним слабым звеном в семье высокоточных боеприпасов с GPS-наведением оказались бомбы GLSDB, запускаемые с наземных платформ HIMARS.

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В то же время полковник запаса и эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил, что не видит здесь неожиданности, ведь средства РЭБ разрабатывались именно для того, чтобы противодействовать системам наведения оружия.

"В нынешней ситуации с высокоточными боеприпасами речь не о проблемах со стороны производителей, а о том, что у россиян действительно мощные системы РЭБ", - отметил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

В то же время все военные эксперты утверждают, что один из способов, который поможет решить эту проблему - уничтожение или длительное выведение из строя систем РЭБ агрессора. Другой - модернизация высокоточных боеприпасов с учетом полученного опыта на войне в Украине.

"Если такими системами [противодействия] обустроить вооружение, точность которого страдает из-за действия российских средств РЭБ, то модернизированный боеприпас, снова станет высокоэффективным", - предположил военный обозреватель и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Зато Коваленко добавил, что одним из усовершенствований, которое может получить высокоточное вооружение, станет специальная головка самонаведения, которая при условии подавления GPS-сигнала средством РЭБ, автоматически будет переориентировать боеприпас на поражение источника излучаемых помех.

"Таким образом жертва превращается в хищника", - пояснил он.

По его словам, если это действительно удастся реализовать, это станет беспрецедентным усовершенствованием высокоточного боеприпаса, первое использование которого будет именно в Украине.

РЭБ россиян на фронте - что известно

Как писал УНИАН, недавно российские оккупанты заявили о создании самоходной установки РЭБ. Такая машина может следовать за пехотной группой в атаке и прикрывать ее от дронов-камикадзе. Назвали ее в честь робота-мусорщика из американского мультика - Wall-E.

Кроме того, россияне так боятся украинских дронов, что похвастались "РЭБ-рюкзаком" для пехоты. Утверждается, что устройство, весом около 10 килограммов, успешно подавляет вражеские БПЛА в радиусе 50 метров, а на открытой местности его дальность может достигать 200 метров.

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