ВСУ впервые атаковали Курскую область из HIMARS, повреждено здание ФСБ, - СМИ

В то же время местные власти убеждают, что последствия атаки якобы уже устранены.

ВСУ впервые применили HIMARS для атаки на Курскую область РФ. Поражено здание Федеральной службы безопасности.

Как сообщает российский проект ASTRA со ссылкой на информированные источники, 22 июня ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по Курской области. Одна из ракет атаковала поселок Мирный в Суджанском районе, другая - село Длинные Бумы в Белевском районе. Обе ракеты были сбиты, но обломки частично разрушили здание пограничного управления ФСБ в Судже.

"Ранения получил один работник. Кроме этого, по данным источника, повреждены 2 автомобиля", - пишет канал. Видео дня

Временный губернатор Курской области Алексей Смирнов в тот день сообщал об "успешной работе ПВО" и об "устранении последствий атаки". Местные жители в чатах писали, что у них пропало электричество.

США ослабляют ограничения на удары по РФ

Как писал УНИАН, в конце мая США сняли запрет на применение предоставленного Украине американского оружия для ударов по территории РФ. Но тогда было прямо сказано, что это не касается ударов на дальнее расстояние и ударов с помощью тактических ракет ATACMS.

Позже в Белом доме уточнили, что бить россиян можно не только на границе с Харьковщиной, но также и на территориях, прилегающих к Сумской области.

Недавно стало известно, что украинским военным разрешено использовать ракеты большей дальности, предоставленные США, для нанесения ударов по целям внутри России, а не только на линии фронта вблизи Харькова - если они действуют в порядке самообороны.

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