Представлен сверхмощный истребитель Eurofighter Tranche 4 для Германии

Истребители серии Tranche 4 должны быть оснащены передовым бортовым РЛС Hensoldt ECRS с АФАР.

Компания Airbus Defense & Space на предприятии в Манхинге недалеко от Мюнхена представила первый истребитель Eurofighter новой серии Tranche 4, изготовленный для ВВС Германии. Об этом сообщает The War Zone.

Одноместный самолет имеет серийный номер GS0115 и немецкий бортовой номер 34+03. Он пока еще не приступил к летным испытаниям. Компания заявляет, что уже изготовила несколько экземпляров в Манхинге. Начало летных испытаний запланировано на ближайшие недели.

Напомним, в рамках проекта Quadriga Германия в ноябре 2020 года заказала 38 истребителей Eurofighter серии Tranche 4 (31 одноместный и семь двухместных). Впоследствии страна заказала еще 55 Eurofighter Tranche 4 и 20 Eurofighter еще более новой серии Tranche 5.

Внешне самолеты серии Tranche 4 почти не отличаются от предыдущих версий Eurofighter, которые стоят на вооружении Германии, однако "под обшивкой" это практически новый самолет.

Одним из ключевых изменений стала установка радиолокационной станции ECRS с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) от Hensoldt. Новая РЛС уже проходила испытания как на специально модифицированном Eurofighter, так и на переоборудованном Airbus A320 - так называемом Advanced Technology Research Aircraft.

АФАР-радары дают боевым самолетам серьезные преимущества.

По сравнению с традиционными механически сканируемыми антеннами такие системы способны обнаруживать и сопровождать цели на значительно больших расстояниях, быстрее и с большей точностью. Это особенно важно для обнаружения малозаметных угроз, включая БпЛА и крылатые ракеты, летящие на малых высотах.

Благодаря большей мощности радары с АФАР обеспечивают лучшее распознавание целей, эффективнее работают по нескольким объектам одновременно и обладают более высокой устойчивостью к радиоэлектронному подавлению. Кроме того, они считаются значительно более надежными - из-за меньшего количества подвижных элементов.

Увеличенная дальность обнаружения особенно важна при использовании ракет класса "воздух-воздух" большой дальности, таких как MBDA Meteor, которыми вооружены Eurofighter. Дальность Meteor оценивается примерно в 200 км.

Eurofighter Typhoon - справка УНИАН

Eurofighter Typhoon - многоцелевой истребитель четвертого поколения (4++), созданный международным консорциумом Eurofighter GmbH. Свой первый полет он совершил 27 марта 1994 года.

Изначально Typhoon проектировался как истребитель для завоевания превосходства в воздухе, однако в процессе разработки и дальнейшей эксплуатации получил возможности для поражения наземных целей, став многоцелевым боевым самолетом.

В настоящее время на вооружении Люфтваффе находится около 138 истребителей Eurofighter в версиях Tranche 1, 2 и 3. Общее количество построенных Eurofighter (для всех пользователей) превышает 600 единиц.

По боевому потенциалу Eurofighter Typhoon можно сравнить с другим известным европейским самолетом - "бестселлером" мирового рынка Dassault Rafale.

Как и Typhoon, последний также активно модернизируют. Как недавно сообщил УНИАН, Rafale получит сверхбыструю ракету Stratus RS для поражения систем ПВО.

Вопрос модернизации Rafale важен для Украины, поскольку Киев неоднократно заявлял о заинтересованности в этом самолете. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о намерении Украины заказать у Франции 100 самолетов Dassault Rafale.

В то же время реализацию этих планов может затруднять высокая стоимость истребителя, ведь Rafale считается одним из самых дорогих самолетов поколения 4+. По оценкам специалистов, закупка 100 таких истребителей вместе с их обслуживанием может обойтись Украине более чем в 70 млрд евро.

