По своей роли MQ-9 Reaper подобен турецкому "Байрактару", но считается более продвинутым.

В Великобритании окончательно вывели из эксплуатации ударно-разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper американского производства, которыми пользовались с 2007 года. И хотя британцам они уже не нужны, вряд ли их передадут Украине, пишет Defense Express.

Всего на вооружении британских военно-воздушных сил находилось 10 беспилотников MQ-9 Reaper. За это время они совокупно налетали более 173 000 часов, что эквивалентно 7208 дням или почти 20 годам непрерывного полета.

О возможной их передаче Украине пока ничего не известно. И вообще этот сценарий довольно сомнителен, учитывая ряд нюансов, говорят эксперты.

Видео дня

Во-первых, поскольку это американские дроны, для такой передачи понадобится разрешение США. А Пентагон даже во времена президента Байдена отказывался предоставлять Украине MQ-9 Reaper, боясь, что сверхсекретные технологии попадут в руки россиян. Согласится ли на такую передачу Трамп - можно разве что догадываться.

Во-вторых, для этих дронов Украине придется потратить немало денег на подготовку инфраструктуры, операторов, технического персонала и т.д., не говоря уже о необходимости технического обслуживания этих совсем не копеечных беспилотников.

В-третьих, есть большой вопрос, насколько актуальны эти беспилотники в реалиях российско-украинской войны, где их могут сбить при первой же возможности.

"С другой стороны, MQ-9 Reaper вполне может быть адаптирован под роль некоего "истребителя "Шахедов" - потому что он как минимум может пускать [противовоздушные ракеты] AIM-9 для самообороны и это дешевле и без риска потери пилотов, если сравнивать с истребительной авиацией", - добавили в Defense Express.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, операторы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили редкую станцию РЭБ российских захватчиков. Речь идет о станции постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" - крайне редкой и дорогостоящей цели.

Также мы рассказывали, как с появлением F-16 изменилась тактика применения украинских истребителей советского образца - Су-27 и МиГ-29.

Вас также могут заинтересовать новости: