Благодаря Magura V5 было повреждено и потоплено немало российских кораблей.

Украинский дрон Magura V5 уничтожил наибольшее количество кораблей врага за время полномасштабного вторжения РФ. К такому выводу пришли польские ученые, которые опубликовали результаты исследования самых эффективных морских дронов в российско-украинской войне, передает научный польский журнал "Political Science and Security Studies Journal".

В рамках исследования ученые провели анализ влияния использования беспилотных морских дронов на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и определили самый результативный морской дрон.

Исследование показало, что во время войны украинские морские беспилотники нанесли удары по 22 военным кораблям РФ, среди которых 8 были уничтожены. Кроме того, дроны "Николай" и "Мамай" поразили два корабля, Sea Baby - четыре корабля, Magura V5 - 14 кораблей, 8 из которых были полностью уничтожены.

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Отмечается, что исследователи опирались на открытые источники. Во время работы они наткнулись на такие украинские и российские морские дроны: "Николай", Magura V5, "Мамай", Sea Baby, "ТОЛОКА TLK-150", "Маричка" - украинского производства. Что касается российских, то пока есть только единственный, который известен, под названием "Одуванчик".

Что известно о морском дроне Magura V5

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) является украинским беспилотным надводным дроном, который используется для разведки и уничтожения российских целей. Отмечается, что этот БпЛА использует Главное управление разведки Минобороны Украины, в частности спецподразделение "Group13".

На сегодня Magura V5 является первым в мире морским дроном, который имеет подтвержденные и полностью уничтоженные цели в условиях войны. В частности украинская разведка подтвердила и признала такие цели:

разведывательный корабль "Иван Хурс" (поврежден 24 мая 2023 года);

патрульный корабль "Сергей Котов" (поврежден дважды - 24 июля и 13 сентября 2023 года);

десантный катер "Д-144 Серна" (потоплен 11 ноября 2023 года вместе с "БТР-82" на борту);

десантный катер "Д-295 Акула" (потоплен 11 ноября 2023 года);

ракетный катер "Ивановец" (потоплен 1 февраля 2024 года);

большой десантный корабль "Цезарь Куников" (потоплен 14 февраля 2024 года);

патрульный корабль "Сергей Котов" (потоплен 5 марта 2024 года вместе с вертолетом "Ка-29");

два скоростных катера специального назначения "РИФ-75" (уничтожены 6 мая 2024 года).

Также во время масштабной атаки на катера КС-701 "Тунец" 30 мая 2024 года дроны повредили три таких судна, а одно было уничтожено.

Украинские морские дроны - последние новости

Ранее представитель Главного управления разведки Министр обороны Украины Евгений Ерин рассказал, может ли дрон Magura V5 работать в Азовском море. По его словам, все будет зависеть от обстановки и условий.

"Любое применение Magura это не только само боевое применение, а это целый комплекс мероприятий, необходимых для успешного выполнения задач. И от выполнения каждой составляющей этого комплекса зависит то, где и как сможет сработать наш дрон", - объяснил он.

Также сообщалось, что морские дроны SeaBaby дистанционно взорвали четыре российских судна. Напуганные рейдами морских дронов, российские оккупанты построили большие заграждения на входе в Севастопольскую бухту, поэтому украинцы придумали альтернативные операции - установление морских мин.

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