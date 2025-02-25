Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые поддержали оборонную отрасль Украины, в частности по успешно внедренной датской модели.

Президент Владимир Зеленский ознакомил лидеров иностранных государств и международных организаций с новейшими образцами беспилотных систем, в том числе с подводным дроном TOLOKA, и другой оборонной продукцией, которая производится в Украине. Об этом свидетельствует обнародованное главой государства видео в Telegram.

В частности, иностранные лидеры смогли воочию увидеть модель подводного дрона TOLOKA и другие образцы украинского новейшего вооружения.

Как говорится в сообщении на сайте президента Украины, отныне все, что создает Украина, будет иметь общее название ЗБРОЯ (ZBROYA).

В этой связи, речь идет о вооружении и в целом украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения. Эта экосистема объединяет Силы обороны Украины, министерства, другие государственные органы, государственных и частных производителей, инкубаторы и акселераторы, институты и университеты, волонтеров и различные фонды.

Отмечается, что всего есть около 800 производителей, более 1 тыс. команд, которые работают над инновационными решениями в области оборонных технологий. Зеленский отметил:

"Мы гордимся, что имеем такое большое производство дронов, средств РЭБ, другого вооружения. Мы начали с первых дней войны и сейчас существенно увеличили эти возможности".

Во время презентации были продемонстрированы средства украинского производства, которые массово используют на фронте. Среди прочего это БпЛА-разведчики, FPV-дроны на оптоволокне, наземные роботизированные платформы, дроны-перехватчики, средства РЭБ и РЭР, системы связи, речные дроны, а также ракеты-дроны.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые поддержали оборонную отрасль Украины, в частности по успешно внедренной датской модели.

"Сегодня вы увидели некоторые важные вещи, в которые вы инвестировали. Вы увидели, что у нас уже есть и что действительно работает и защищает. И также эксклюзив - ракета-дрон "Паляница", которая уже действует на поле боя. Это дальнобойное оружие, которое очень не нравится россиянам", - подчеркнул Зеленский.

Дрон TLK-150 "Толока" - что о нем известно

Ранее в материале издания Defense Express говорилось о том, что по своим проектным характеристикам, подводный дрон TLK-150 "Толока" имеет значительно меньшие размеры, чем надводные катера-камикадзе. При этом все что будет находиться над поверхностью воды - антенна и камеры. И возможности обнаружения такого объекта, как с помощью РЛС, так и визуально, остаются больше теоретической дискуссией.

Так, разработчики из кластера Brave1 планировали несколько градаций, по которым будет развиваться подводный беспилотник "Толока": собственно TLK-150 - размер корпуса 2,5 метра, дальность хода - до 100 км, силовая установка - электродвигатель, масса БЧ или другой полезной нагрузки - 20-50 кг; TLK 400 - размер корпуса 4-6 метров, заявленная дальность хода - до 1200 км, масса БЧ или другой полезной нагрузки - до 500 кг; TLK 1000 - размер корпуса от 4 до 12 метров, заявленная дальность хода - до 2000 км, заявленная масса БЧ или другой полезной нагрузки - до 5000 кг.

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