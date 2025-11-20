Москва пытается реализовать этот сценарий, используя западных журналистов.

Кремль запустил новую информационную кампанию, которая направлена против украинских дальнобойных дронов и ракет.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"Сначала началось здесь у нас внутри, когда запустили кампанию против одного производителя - Fire Point. А теперь, когда появилась статья Репке в BILD, все стало на места. Он пишет, что Запад делает стратегическую ошибку, когда дает украинцам деньги на дипстрайки. Украинцам это не нужно. А все эти деньги лучше пустить на FPV для линии фронта. Цель этой российской информкампании - дискредитировать дипстрайки, потому что это пока наиболее успешное, что мы делаем", - сказал Дикий.

Он добавил, что ранее РФ пыталась запускать подобные кампании, делая ставку на якобы эскалацию конфликта. Однако теперь, когда эта кампания перестала работать на Западе - РФ выбрала другую тактику. По словам Дикого, в дальнейшем Россия может ее масштабировать.

"Их информвойска действительно профессиональные. Работают несравненно лучше, чем армия на земле. И мы сейчас видим очередную информационную операцию. Когда у нас появляется что-то, что действительно представляет для них проблему - они включают свои информвойска и пытаются у нас это что-то забрать. Самый яркий пример, что бывает, когда им это удается - это наша мобилизационная кампания. Они в этой кампании победили", - отметил Дикий.

Удары по РФ: важные новости

Ранее стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удары американскими ракетами ATACMS по территории РФ. Журналисты Business Insider отметили, что это первое использование ракет из США с начала каденции Трампа. Отмечается, что это может свидетельствовать об изменении политики Пентагона в отношении Украины.

Между тем Reuters пишет, что в результате атак беспилотников до конца месяца приостановил работу Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", один из крупнейших в России. Сообщается, что из-за атаки БпЛА, завод остановил свой основной агрегат переработки сырой нефти, годовая мощность которого составляет более 8 миллионов метрических тонн.

