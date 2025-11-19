Недавняя атака Украины этими ракетами по РФ свидетельствует об изменении позиции Пентагона.

Украина 18 ноября сообщила, что нанесла удар по российской территории, используя американские ракеты ATACMS. Это первое публичное объявление о такой атаке с начала второго срока президентства Дональда Трампа, пишет Business Insider.

В Генштабе ВСУ не предоставили подробностей об атаке, однако отметили, что ракеты большой дальности были использованы в "точном ударе".

"Использование средств дальнего удара, включая такие системы, как ATACMS, будет продолжено", - добавили в заявлении.

Видео дня

Что известно об американских ракетах

ATACMS - это мощные ракеты наземного базирования с максимальной дальностью полета около 305 км. Обычно они запускаются с помощью пусковых установок M142 High Mobility Artillery Rocket System или M240 Multiple Launch Rocket System, которые есть на вооружении Украины.

Во время атаки несколько российских Telegram-каналов опубликовали кадры активации систем противовоздушной обороны над Воронежской областью, однако Business Insider не смог проверить целевую зону ударов.

"Заявление Генерального штаба появилось после месяцев сообщений о задержке в одобрении США ударов ATACMS по России. Поскольку пусковые установки и ракеты Украины американского производства, США требуют, чтобы Киев координировал свои цели с Пентагоном", - напомнили в материале.

Изменение позиции Пентагона

Известно, что в августе The Wall Street Journal сообщал, что Пентагон в течение нескольких месяцев накладывал вето на удары Украины по РФ с использованием ATACMS.

"Объявление Украины во вторник свидетельствует об изменении политики Пентагона, хотя обстоятельства, стоящие за новой позицией США, остаются непонятными", - добавили в Business Insider.

Поэтому из-за того, что использование боеприпасов западного производства остановилось, Украина применяла собственные ракеты большой дальности, такие как "Фламинго", для поражения целей, находящихся в глубине РФ.

"Киев также атаковал Россию собственными большими медленными крылатыми дронами, которые часто оснащены взрывной нагрузкой для поражения целей", - подчеркнули в издании.

Удары по РФ - последние новости

Ранее военный обозреватель Денис Попович объяснил, почему россияне скрыли, что по их полигону ударили из ATACMS. Кроме того, он сомневается, что российские зенитно-ракетные комплексы РФ могли сбить такие ракеты.

"Чего россияне говорят о "Гром-2"? Потому что они все время ожидают действия украинской баллистики. И нам бы хотелось, чтобы украинская баллистика начала работать и давно этого ожидаем, но нет оснований сейчас строить конспирологию по этому поводу. Россиянам выгоднее говорить, что это "Гром-2", потому что если это ATACMS, то тогда надо признать, что американцы по крайней мере не против использования этих ракет по территории РФ, а соответственно уже нет никаких запретов", - подчеркнул Попович.

В то же время Reuters сообщал, что украинские дроны остановили один из крупнейших российских НПЗ до конца месяца. В частности до 1 декабря загрузка нефтепродуктов не планируется.

Вас также могут заинтересовать новости: