Это произошло еще в декабре прошлого года, но точная причина не может быть установлена.

Американские военные потеряли один из своих беспилотников Reaper из-за поломки детали, в результате которой во время выполнения задания отвалился пропеллер и боевой БПЛА стоимостью 13 миллионов долларов совершил аварийную посадку в Средиземном море.

Отчет ВВС США, опубликованный в прошлом месяце, установил, что дорогостоящий инцидент, произошедший в декабре 2024 года, был вызван отказом механической детали, соединяющей двигатель MQ-9A Reaper с его пропеллером. Однако точную причину поломки установить не удалось, так как дрон не был поднят со дна, пишет Business Insider.

Дрон принадлежал 432-му авиакрылу авиабазы Кридж в Неваде и должен был выполнить операционную миссию 16 декабря над Средиземным морем или в его районе. Аппарат с дистанционным управлением вылетел в 13:00 по времени Zulu (нулевого меридиана) из неопределенного места в зоне ответственности Европейского командования.

Примерно через четыре часа полета на крейсерской скорости и высоте показания крутящего момента двигателя резко упали с нормального уровня до полного нуля всего за одну секунду. "MQ-9 потерял воздушную скорость и начал неконтролируемое снижение", — говорится в отчете.

По мере снижения операторы — бойцы 20-й эскадрильи атак с авиабазы Уайтмен в Миссури — в течение 16 минут пытались восстановить управление и тягу, но безуспешно.

Оператор понял: двигатель получил внутренние повреждения, и его пришлось выключить. Экипаж принял решение о вынужденной посадке в Средиземное море. Последние данные поступили в момент, когда MQ-9 был уже в нескольких секундах от удара о воду.

Жертв или ущерба гражданской собственности зафиксировано не было. Стоимость потерянного дрона составила 13 154 585 долларов (более 540 миллионов гривен), и он не был найден.

Сообщается, что одной из причин может быть "отказ в узле Splined Coupling Assembly". Это "привело к мгновенному и необратимому механическому разъединению двигателя и пропеллера, вызвав полную потерю тяги".

Однако компания General Atomics, производитель MQ-9 Reaper, в свою очередь заявила, что наиболее вероятной причиной стал отказ стопорного кольца Spiral Retaining Ring. Однако подтвердить это точно невозможно, так как обломки и все доказательства остались на дне.

