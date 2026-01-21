Россия и Украина закупают компоненты для дронов на одних и тех же заводах в Китае, - FT

Китайские поставщики прибегают к разным ухищрениям, чтобы украинцы и россияне не пересекались во время визитов на производство.

И Россия, и Украина активно наращивают собственные мощности по производству дронов, в основном используя компоненты китайского производства, поскольку они стоят в три раза дешевле, чем их западные аналоги. При этом, как пишет Financial Times, часто они покупают процессоры, камеры и двигатели у одних и тех же китайских поставщиков, чудом не пересекаясь во время визитов на заводы в Китае.

Так, основатель одного из крупнейших производителей дронов в Украине TAF Industries Александр Яковенко рассказал изданию, что во время своих многочисленных визитов на заводы южного Китая заметил, что их руководители все чаще планируют его прибытие и отъезд с точностью до минут и секунд.

Иногда они просили его немного подождать поблизости, проводили через боковые двери, по служебным коридорам или в пустые конференц-залы, пишет FT.

Яковенко потребовалось некоторое время, чтобы понять, почему его виззиты требовали таких непрозрачных ритуалов манипулирования расписанием и крайней пунктуальности. Все было сделано для того, чтобы он не пересекся с россиянами, также посещавшими этот завод.

"Наши поставщики прилагают усилия, чтобы управлять украинскими и российскими клиентами. Они стараются сделать так, чтобы мы не оказались на одном заводе в одно и то же время. Они приглашают нас в одно время, а россиян – в другое. Поэтому, как только машина с россиянами уезжает, машина с украинцами въезжает".

Технологические нововведения обе стороны получают одновременно

"Мы можем увидеть новый видеопередатчик на российских дронах и сразу понять, какая компания в Китае его произвела", – говорит Алексей Бабенко из компании-поставщика дронов для ВСУ Vyriy Drone - "Тогда мы пишем им. Конечно, они отвечают: "Нет, это не наше". Но мы спрашиваем еще раз, и они говорят: "Хорошо, мы можем продать его и вам".

Тот же процесс работает и в обратную сторону, добавляет он:

"Мы просим их произвести что-то конкретное для нас, а через неделю они отправляют образцы в Россию и начинают производить то же самое для них".

При этом Яковенко отмечает, что инженеры TAF часто вынуждены импровизировать из-за нехватки запчастей, но их соперники по другую сторону окопов подозрительно хорошо снабжены китайскими технологиями.

Официально Китай занимает нейтральную позицию в конфликте и запретил экспорт чувствительных технологий для беспилотников как в Россию, так и в Украину. Однако западные разведывательные источники и украинские политики обвиняют китайское правительство в том, что оно склоняется в пользу России, даже позволяя российским компаниям покупать целые производственные линии для перемещения в Россию.

Украина работает над локализацией производства дронов, но, по словам Яковенко, она по-прежнему зависит от Китая в отношении примерно 85% компонентов, которые входят в состав простых fpv-дронов, которые часто используются для камикадзе-атак.

Дроны на фронте

Ранее подразделение "Орион" сообщило о создании зоны уничтожения россиян в Купянске. Система построена на сочетании воздушных и наземных беспилотников ("Лелека", Mavic, FPV, наземные роботы). Это позволяет контролировать участок без постоянного присутствия людей на позициях.

В то же время Bloomberg сообщал, что Украина приостановила заказ немецких дронов HX-2 после проблем на фронте. Как оказалось, только 25% HX-2 смогли успешно взлететь во время испытаний в 14-м полку ВСУ.

