'Королевский жеребец' с украинскими корнями: на что способен самый большой вертолет США

В арсенале Пентагона появился новый рекордсмен, который официально признан самым тяжелым, мощным и дорогим вертолетом в истории американской армии.

Sikorsky CH-53K King Stallion – это самый большой и дорогой вертолет вооруженных сил США. Стоимость этого тяжелого транспортного воздушного судна составляет примерно 138 миллионов долларов, а его способность поднимать 16 300 килограммов груза выводит современную воздушную логистику на новый уровень, пишет Wion.

Примечательно, что производитель машины – компания Sikorsky Aircraft – сохраняет наследие своего основателя, Игоря Сикорского. Выдающийся украинский изобретатель, который спроектировал первые в мире многомоторные самолеты и вертолеты классической схемы, родился, вырос и получил образование в Киеве, прежде чем эмигрировать в США и стать главным поставщиком вертолетов для Пентагона.

Цена как у истребителя и невероятная мощь

CH-53K King Stallion был разработан специально для удовлетворения потребностей Корпуса морской пехоты США в перевозке тяжелых грузов, заменяя устаревшую модель CH-53E Super Stallion.

Этот вертолет считается самым дорогим в истории военной авиации. Оценочная стоимость программы приобретения составляет около 138 миллионов долларов за единицу, что зачастую превышает цену истребителя F-35. Столь высокий ценник объясняется передовыми технологиями и колоссальными возможностями машины.

"Королевский жеребец" (King Stallion) способен нести внешнюю полезную нагрузку более 16 300 кг. Он спроектирован так, чтобы поднимать бронированные машины, такие как JLTV, исключительно на внешней подвеске. Эта грузоподъемность примерно в три раза выше, чем у предыдущей модели, что гарантирует доставку тяжелого оборудования войскам даже в самую труднодоступную местность.

В движение этого гиганта приводят три двигателя General Electric T408, каждый из которых выдает около 7 500 лошадиных сил, создавая огромную подъемную силу. Благодаря им вертолет летает быстрее и эффективнее своих предшественников, а сама конструкция двигателей устойчива к суровым условиям, таким как песок и пыль.

Технологии будущего и впечатляющие габариты

Длина вертолета вместе с винтами составляет почти 30 метров. Диаметр одного только несущего винта – около 24 метров, что создает мощнейший нисходящий поток воздуха. При этом King Stallion оснащен лопастями из композитных материалов четвертого поколения, устойчивыми к коррозии от соленой воды, что критически важно для морской пехоты.

Кабина пилотов полностью цифровая ("стеклянная кабина") и оборудована современной электродистанционной системой управления (fly-by-wire). Эта технология снижает нагрузку на пилота, улучшает устойчивость в плохую погоду и даже предвидит необходимые корректировки полета для стабилизации машины. Это один из самых "умных" вертолетов в арсенале США на сегодняшний день.

King Stallion развивает крейсерскую скорость 315 км/ч и имеет боевой радиус более 200 километров без дозаправки (при этом возможность дозаправки в воздухе делает дальность его полета практически неограниченной).

Удобство для десанта и готовность к миссиям

Внутреннее пространство CH-53K также претерпело изменения: кабина стала на 30 сантиметров шире, чем у предшественника. Это позволяет загружать стандартные грузовые поддоны 463L без дополнительных модификаций или перевозить автомобили HMMWV ("Хамви") внутри фюзеляжа.

Корпус морской пехоты США объявил о начальной эксплуатационной готовности CH-53K в 2022 году. Теперь этот гигант готов к переброске сил и тяжелой техники по всему миру, обеспечивая снабжение войск в зонах, куда не может добраться другой транспорт. Ожидается, что King Stallion будет служить американской армии на протяжении десятилетий.

