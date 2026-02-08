В США подняли в небо культовый истребитель Второй мировой: что он может

Этот истребитель давал жару всем противникам над Европой, Африкой и Тихоокеанским театром военных действий в 1940-х годах.

Хотя существовало много культовых истребителей времен Второй мировой войны, одним из наиболее примечательных является Republic P-47 Thunderbolt.

Как говорится в материале Slashgear, хотя это и был тяжелый истребитель, он был универсальним, способным выполнять различные задачи на протяжении всей войны. Истребитель примечателен мощным радиальным двигателем и остается иконой Второй мировой войны.

Издание отметило, что поскольку P-47 является любимым истребителем специалистов авиации, многие из них были восстановлены до рабочего состояния.

Один из таких экземпляров был выведен из эксплуатации в 2020 году и с тех пор не летал. Оказывается, он был на ремонте все эти годы, и теперь готов снова подняться в небо с аэропорта Чино в Калифорнии.

Таким образом, самолет времен Второй мировой войны будет летать в небе так, как это было над Европой, Африкой и Тихоокеанским театром военных действий в 1940-х годах.

История этого P-47G началась в 1944 году, когда он был выпущен на заводе компании Republic Aviation Company в штате Индиана. Во время войны он использовался в качестве учебного самолета, базируясь в аэропорту Гранд-Сентрал в Калифорнии. После Второй мировой войны он был приобретен и хранился, прежде чем наконец попал в музей, где много лет участвовал в авиашоу. В 1980 году он был отреставрирован для музейной экспозиции, после чего снова приведен в летное состояние. Этот процесс повторялся, и самолет, наконец, может вернуться к полноценной эксплуатации.

Для реставрации компания Planes of Fame, которая владеет этим экземпляром, провели капитальный ремонт его двигателя. С точки зрения возможностей, P-47G отличается высокой маневренностью.

Истребитель P-47G: характеристики

P-47G – это тяжелый истребитель, его максимальная взлетная масса составляет 7 тонн. Он может пролететь до 1287 км с максимальной скоростью 696 км/ч и достичь потолка высоты 13 км. Вооруженные для боевых действий, P-47G господствовали в небе, неся 8 пулеметов 50 калибра и имея возможность нести две бомбы весом 226 кг.

