Нимиц возглавлял Тихоокеанский флот и сыграл ключевую роль в победе союзников над Японией.

В мае 1975 года Военно-морские силы США приняли авианосец USS Nimitz (CVN-68). Как и все корабли флота, он получил имя в честь выдающейся личности - адмирала флота Честера Уильяма Нимица. По состоянию на 2025 год USS Nimitz является старейшим авианосцем США, который до сих пор находится на службе, пишет SlashGear.

Как отмечает издание, Нимиц был третьим адмиралом флота ВМС США. Благодаря боевому опыту во Второй мировой войне, его ставят наряду с самыми выдающимися командующими того периода. Он возглавлял Тихоокеанский флот и сыграл ключевую роль в победе союзников над Японией в условиях острой нехватки сил и ресурсов.

После внезапной атаки на Перл-Харбор именно Нимиц перестроил структуру флота, сделав ставку на авианосцы и концентрацию сил вместо линкоров, которые были уничтожены или серьезно повреждены в нападении.

Видео дня

В статье говорится, что всего в эксплуатацию было введено 10 кораблей класса Nimitz. Хотя их постепенно заменяют на современные авианосцы класса Gerald R. Ford, большинство кораблей этого типа еще будут оставаться в строю несколько лет. Вывод Соединенными Штатами Nimitz из состава флота запланирован на 2026 год.

Издание рассказало историю, как один из самых влиятельных моряков в истории США стал "тезкой" легендарного корабля.

Боевой опыт Нимица

Нимиц получал свои боевые навыки в Военно-морском колледже. Его учили брать под контроль поле боя и постоянно держать врага в напряжении. Он придерживался четырех принципов ведения войны: использование всех имеющихся сил с максимальной энергией; концентрация превосходящих сил там, где должен быть нанесен решающий удар; избегание потери времени; развитие каждого полученного преимущества с максимальной энергией.

В начале войны японские силы в Тихом океане были огромными, и США держали там значительный флот. Когда Америка вступила в войну, Нимиц сделал акцент на концентрации сил, отдавая предпочтение масштабным операциям с привлечением большого количества авианосцев и кораблей поддержки.

В статье говорится, что самой выдающейся стала битва за Мидуэй, где он задействовал три авианосца, восемь крейсеров, 18 эсминцев, 19 подводных лодок и другие корабли, а также сотни самолетов с кораблей и наземных баз.

Хотя операция была рискованной, битва завершилась решающей победой США над Японией и стала переломным моментом в войне. Нимиц также умело использовал разведданные, благодаря чему вводил врага в заблуждение. Его тактические и стратегические способности в значительной степени помогли США одержать победу, а то, что класс авианосцев был назван в его честь, стало лишь одним из многих чествований.

Имя Нимица носит не только авианосец

Адмирал Нимиц родился и вырос в маленьком городке Фредериксбург (штат Техас), где до сих пор считается одним из самых почитаемых уроженцев. Там расположен Национальный музей войны на Тихом океане, который является филиалом Смитсоновского института и аккредитован Американским альянсом музеев. В нем есть отдельные экспозиции, посвященные жизни и службе Нимица, а также масштабная реконструкция авианосца USS Nimitz.

В честь Нимица названы также другие места, в частности автострады Nimitz Freeway (I-880) и Nimitz Highway (Route 92) в США, холм Нимиц на Гуаме (где расположена штаб-квартира командующего Объединенного региона Миарианских островов), ряд учебных заведений и даже ледник в Антарктиде.

Ранее УНИАН рассказывал, почему корабли снизу окрашены в красный цвет, тогда как верхние части судна могут быть зеленые, синие или серые. Ответ кроется в соединении оксида меди, которое используется в противоокислительной краске и обычно имеет красный цвет. А противоокислительная краска действует главным образом как биоцид, предназначенный для того, чтобы организмы не прикреплялись к частям корабля, находящимся в контакте с водой. Если бы такие организмы, как морские ракушки, черви и водоросли, прикрепились к кораблю, они не только наносили бы значительный ущерб и увеличивали вес корабля, но и повышали сопротивление воды. В результате это замедляло бы судно и приводило к ускоренному износу систем движения из-за перегрузки, а также к большему расходу топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: