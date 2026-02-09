Украина вооружится Gripen и Rafale: аналитики оценили, во сколько это обойдется

В мире только около десяти стран имеют в строю более 250 современных истребителей новых поколений.

В Украине все четче очерчивается стратегическая цель войти в топ-10 стран по мощности воздушных сил, что обойдется в миллиарды евро.

В частности, аналитики Defence Express отметили, как следует из заявлений президента Владимира Зеленского, государство планирует вооружиться 150 истребителями Gripen и 100 Rafale.

Аналитики обращают внимание, что в мире только около десяти стран имеют более 250 современных истребителей поколений 4+, 4++ и 5. В этот список входят США, Китай, Россия, Индия, Южная Корея, Япония, Пакистан, Турция и Египет. В Европе же, без учета Турции, ни одно государство не имеет столь многочисленного и современного авиапарка.

Видео дня

Для сравнения, во Франции на вооружении воздушных и военно-морских сил находится около 235 истребителей Mirage 2000 и Rafale, в Германии – примерно 226 Eurofighter Typhoon и Tornado, в Великобритании – около 159 Typhoon и F-35. Эксперты отметили, что эти показатели будут меняться, однако даже с учетом обновлений украинские планы означают претензию на лидерство в Европе и приближение к мировой десятке.

Оценивая стоимость программы, специалисты опираются на последние публичные контракты. Так, государственный аудит Колумбии в 2025 году подтвердил справедливость соглашения с Saab на поставку 17 истребителей JAS 39 Gripen E/F за 3,135 млрд евро – то есть 184,4 млн евро за единицу в рамках комплексного пакета. По такой логике, 150 Gripen обойдутся примерно в 27,66 млрд евро.

Что касается Rafale, то известным ориентиром остается контракт Сербии 2024 года на 12 самолетов, где цена составляла около 225 млн евро за истребитель. Соответственно, закупка 100 Rafale может стоить 22,5 млрд евро.

Аналитики подчеркнули, что масштаб заказа может дать определенную скидку, но речь идет скорее о процентах, а не о кратном снижении цены. В итоге общая стоимость закупки 250 истребителей оценивается на уровне около 50 млрд евро, без учета инфляции.

Отдельно обращается внимание на производственные возможности. Сейчас Saab выпускает около 12 Gripen в год, имея портфель заказов примерно на 85 самолетов. Компания декларирует намерение нарастить производство до 36 истребителей в год, в том числе за счет локализации в других странах.

Dassault Aviation в 2025 году произвел 26 Rafale, при этом твердый портфель заказов превышает 220 самолетов. Французский производитель также планирует выйти на уровень 36 машин в год, но ожидаемый крупный заказ из Индии на более 100 истребителей может существенно загрузить производственные линии, даже с учетом частичной локализации в Индии.

В результате эксперты делают вывод, что реализация украинских планов - это вопрос десятилетий, а инфляционный фактор будет существенно влиять на финальную стоимость.

Эксплуатация дороже закупки

При этом подчеркивается, что покупка самолетов - лишь часть расходов. Основная финансовая нагрузка приходится на эксплуатацию в течение жизненного цикла, который обычно оценивают в 40 лет. По предварительным расчетам, содержание 100 Rafale за этот период может стоить около 45 млрд евро, а 150 Gripen - еще 55 млрд евро. В среднем речь идет о примерно 2,5 млрд евро ежегодно для поддержания авиапарка в боеспособном состоянии с учетом модернизаций.

Также отмечается, что мощные воздушные силы – это не только истребители. Для полноценной системы нужны самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, воздушные танкеры, военно-транспортная и учебно-боевая авиация. Каждая из этих категорий означает дополнительные миллиардные расходы, без которых заявленная цель останется недостижимой.

Воздушные силы Украины: новости

Как писал УНИАН, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над реализацией масштабной программы развития боевой авиации. Ее цель – формирование флота из 250 современных самолетов – F-16, Gripen и Rafale. По словам главы государства, создание такого авиационного флота станет фундаментом для обновления военной авиации и гарантией безопасности страны на годы вперед. Как отметил Зеленский, идут "параллельные переговоры" со Швецией, Францией и США.

Вас также могут заинтересовать новости: