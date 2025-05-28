Субмарина De Grasse является частью масштабной программы Barracuda стоимостью десять миллиардов евро.

27 мая Военно-морские силы Франции достигли важного этапа в рамках программы модернизации флота, представив De Grasse - четвертую подводную лодку в серии атомных многоцелевых субмарин типа Suffren.

Как пишет InterestingEngineering, корабль был перемещен из монтажного цеха на платформу DME типа "плавучий подъемник" на верфи компании Naval Group в Шербуре. Этот этап ознаменовал переход к окончательному дооснащению субмарины и интеграции всех необходимых систем.

Субмарина De Grasse является частью масштабной программы Barracuda стоимостью десять миллиардов евро.

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Цель инициативы - заменить устаревшие подводные лодки типа Rubis шестью новыми атомными субмаринами. Главным подрядчиком программы является компания Naval Group, которая отвечает за проектирование, строительство и обслуживание лодок.

Подводные лодки типа Suffren позиционируют как большой шаг вперед для французских судостроителей. Водоизмещение корабля составляет 4700 тонн в надводном положении и до 5200 тонн (по другим данным - 5300) в подводном.

Длина субмарины - 99 метров, ширина - 8,8 метра. По словам специалистов, ее конструкция обеспечивает оптимальный баланс между скрытностью, автономностью и универсальностью выполнения боевых задач.

Новая субмарина имеет впечатляющую автономность, которая составляет 270 дней. Подводная лодка получила четыре носовых торпедных аппарата. Ракетное вооружение представлено крылатыми ракетами Missile de Croisière Naval (MdCN) и противокорабельными Exocet SM-39. MdCN может поражать цели на расстоянии 1000 км.

Подводные лодки - главное

Ранее УНИАН сообщил, что крупнейшая в мире атомная субмарина ТК-208 "Дмитрий Донской" станет экспонатом музея в Ленинградской области.

Отметим, что Россия уже давно планомерно выводит из эксплуатации старые подводные лодки, которые в большом количестве достались ей в наследство от Советского Союза.

Но даже несмотря на это российский подводный флот остается одним из крупнейших в мире. Сейчас Россия занимает второе место в мире по количеству субмарин (на первом находятся США).

В состав атомного подводного флота РФ входят как многоцелевые, так и стратегические субмарины. По крайней мере часть из них относится к последнему поколению.

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