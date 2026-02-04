'Доминирование дронов': две украинские компании соревнуются за контракт с Пентагоном

Украинские компании "Генерал Черешня" и Ukrainian Defense Drones Tech участвуют в первом этапе программы Пентагона "Доминирование дронов".

Пентагон пригласил украинские компании принять участие в первом этапе программы "Доминирование дронов" (Drone Dominance Program), направленной на тестирование и закупку передовых беспилотных систем для армии США.

На официальном сайте Департамента войны США обнародован список из 25 компаний-поставщиков, среди которых украинские "Генерал Черешня" и Ukrainian Defense Drones Tech.

Об участии Ukrainian Defense Drones Tech известно немного, однако название компании отражает ее специализацию. Зато "Генерал Черешня" известен в Украине как производитель широкого спектра FPV-дронов, включая дроны-перехватчики AIR Pro и Bullet, а также на оптоволоконной основе.

Этапы программы и ожидаемые контракты

Первый этап, под названием Gauntlet, начнется 18 февраля в Форт-Беннинге, где военные операторы США испытают и оценят системы поставщиков.

Завершение этапа планируется в начале марта, после чего будет размещен заказ на поставку прототипов на сумму около 150 миллионов долларов. Поставки прототипов начнутся сразу после этого и продлятся в течение следующих пяти месяцев.

Программа "Доминирование дронов" имеет целью обеспечить американские вооруженные силы передовыми технологиями беспилотников и поддержать партнерские компании, в том числе из Украины, в разработке и масштабировании собственных решений.

