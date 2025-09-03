Издание отмечает, что американский авианосец типа "Форд" в три раза больше "Адмирала Нахимова".

Недавно стало известно, что Россия возвращает в море атомный крейсер класса "Киров" "Адмирал Нахимов", который весит до 28 тысяч тонн, пишет The Telegraph .

Издание отмечает, что этот корабль станет потенциально крупнейшим и самым мощным надводным военным кораблем в мире, но сначала он должен пройти испытания и быть принятым обратно в состав ВМФ России.

В публикации говорится, что старые советские корабли класса "Киров" были вооружены семитонными ракетами "Гранит", которые НАТО метко назвало "Корабельной катастрофой". Согласно данным, каждая из ракет была длиной, как лондонский автобус и, как правило, несла полумегатонную ядерную боеголовку.

Указывается, что тогда "Адмирал Нахимов" имел на борту 20 ракет "Гранит" в угловых пусковых установках как основное вооружение, которое может потопить вражеские корабли на расстоянии до 300 миль, что составляет более 482 километров при условии, если экипаж точно знал, куда их следует направить.

Однако, впоследствии ракеты изменили на большее количество вертикальных пусковых труб. Предполагается, что сейчас их на корабле установлено не менее 176 единиц.

Издание не исключает, что некоторые из них могут быть заряжены наступательными ракетами, такими как хваленый, преимущественно дозвуковой "Калибр", сверхзвуковой "Оникс" или гиперзвуковой "Циркон". Не исключено, что остальные трубы могут быть заполнены якобы грозными противовоздушными оборонительными ракетами "С-300" и/или "С-400".

Как отмечает издание, теоретически, Россия имеет еще один подобный корабль, "Петр Великий", но он не был модернизирован и вскоре его планируют вывести из эксплуатации.

Тем не менее, как отмечается, российский диктатор Владимир Путин и в дальнейшем будет командовать самым мощным надводным военным кораблем в мире, превосходя в этом плане США и Китай.

Возможно, предполагает издание, Путин от этого чувствует себя "великим человеком". Однако, как указывается, надводные военные корабли больше не являются главными действующими лицами в морской войне.

Например, суперавианосец США может отправить ударную группу из десятков самолетов, каждый из которых несет несколько противокорабельных ракет, то есть, такую же огневую мощь, которую "Нахимов" должен был бы выпустить из всех своих труб, пока он еще находится далеко за пределами досягаемости крейсера.

Поэтому, считает издание, Путин, вероятно, найдет лучшее применение для дефицитных "Калибров", "Цирконов" и "С-400", чем привязывать их к кораблю, основным назначением которого является демонстрация силы и создание впечатления величия.

Приводятся данные, что американский авианосец типа "Форд" весит более 100 000 тонн, что втрое больше, чем "Нахимов". Также Китай сейчас строит корабль, который, согласно данным, будет весить 120 000 тонн и это будет самый большой и мощный корабль на воде после его спуска.

