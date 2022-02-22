В предыдущие дни журналисты Reuters танков на улицах оккупированного Донецке не видели.

В ночь на 22 февраля россияне перебросили на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления российского президента Владимира Путина о признании им "ЛДНР".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Репортер агентства видел около 5 танков в колонне на окраине оккупированного Донецка и еще два – в другой части города.

По его словам, опознавательных знаков на технике видно не было.

На видео, снятом агентством Reuters в Макеевке под Донецком, видны различные военные машины, в том числе БТР и грузовики во время движения.

В предыдущие дни журналисты Reuters танков на улицах оккупированного Донецке не видели.

Вечером в понедельник Путин признал "ЛДНР" и подписал со своими марионетками, главарями вооруженных формирований "республик" Пушилиным и Пасечником договоры о дружбе, приказав российским войскам развернуть, как утверждает Москва, "миротворческую операцию".

Ряд стран мира осудили действия российского руководства, назвав такое решение главы Кремля нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а президент Владимир Зеленский подтвердил, что этим РФ фактически объявила о выходе из "Минских соглашений".

США немедленно ввели санкции против торговли с "ЛДНР" и готовят расширенный пакет ограничений против РФ. Кроме того, Британия планирует 22 февраля объявить о введении санкций против России.

Американский президент Джо Байден назвал признание Путиным "ЛДНР" угрозой для нацбезопасности Соединенных Штатов.

Сейчас РФ сосредоточила у границы Украины почти 200 тысяч солдат РФ, которые, как опасается Запад, Кремль может привлечь к полномасштабной атаки.

Однако Киев считает более вероятным провокации со стороны российских оккупантов на Донбассе, которые, в случае успешного проведения, могут дать россиянам повод вторгнуться на подконтрольную Украине территорию.

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