Рассказываем, как будет матушка и батюшка на украинском языке.

Вероятно, каждый украинец при жизни хотя бы раз побывал в храме - во время крещения, на Пасху или другой большой праздник.

Доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима рассказала УНИАН, как в Украине называют батюшку и его жену, а также как к ним следует обращаться.

Как по-украински будет батюшка и матушка

По словам Олеси Сулимы, слова батюшка и матушка имеют все признаки русского словообразования, ведь суффикс "-ушк-" ("-юшк-") украинскому языку не свойственен. Подобные звукословосочетания могут встречаться в нашем языке на границе корня, в котором изменяется звук "х" на "ш" вследствие древнего преобразования - первой переходной палатализации перед "ьк".

"Речь идет, в частности, о словах вухо - "подушка", устаревшее слово "юха" (это суп, в частности с рыбой) и современное "юшка". Еще есть слово целушка - так называют кусок хлеба, но вполне вероятно, что оно появилось по образцу польского словообразования", - говорит эксперт.

Она напомнила, что у классика украинской литературы Ивана Нечуя-Левицкого есть повесть "Старосвітські батюшки та матушки", однако, по словам самого автора, она является антиклерикальной. Поэтому, очевидно, слова "батюшка" и "матушка" употреблены как маркеры не очень положительных персонажей.

Олеся Сулима объяснила, как называть священника в Украине правильно и какие есть синонимы.

"Правильными аналогами этих слов в украинском языке будут такие слова: батюшка, панотець, отець, священник; матінка. Интересно, что названия священнослужителя никогда не бывают ласкательными, а вот жену священника называют именно ласкательной формой. И как здесь не провести аллюзию между суровым Богом и доброй Богоматерью", - отметила кандидат филологических наук.

Как обращаться к батюшке и его матушке

Отдельно мы остановились на вопросе, как обращаться к священнику на украинском.

"К священнику можно обращаться "отче", а к его жене - "пані". Иногда рекомендуют употреблять формы "панотче" или "паніматко", однако они являются многозначными и могут обозначать отца или мать или старших людей в целом", - отметила доцент.

Запомнив все эти нюансы, можно не переживать, что обращаетесь к священнику и матушке неправильно. Так вы не только их не обидите, но и будете говорить без русизмов.

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

